Giá vàng miếng lập kỷ lục 125 triệu đồng một lượng

Mỗi lượng vàng miếng tăng nửa triệu đồng lên mức cao nhất từ trước đến nay 125 triệu đồng, đồng thời nới rộng chênh lệch với thế giới lên 18 triệu.

Trưa 18/8, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết vàng miếng tại 124 - 125 triệu, tăng 500.000 đồng mỗi lượng so với cuối tuần, đồng thời là mức giá cao nhất từ trước đến nay. Các thương hiệu khác cũng nâng giá vàng miếng lên tương tự. Hiện, chênh lệch giá mua và bán ở mức thấp 1 triệu đồng một lượng.

Với nhẫn trơn, SJC nâng giá mua bán lên 117 - 119,5 triệu đồng, tăng 400.000 đồng một lượng. Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI niêm yết nhẫn trơn tại 116,8 -119,8 triệu đồng. Còn tại Bảo Tín Minh Châu, nhẫn trơn lên 117,2 - 120,2 triệu mỗi lượng.

Gần đây, giá vàng miếng trong nước có xu hướng tăng nhanh hơn so với thị trường quốc tế. Hiện, chênh lệch giá vàng miếng và quốc tế lên cao gần 18 triệu đồng một lượng.

13h theo giờ Hà Nội, mỗi ounce vàng giao ngay tăng gần 20 USD trong ngày, hiện giao dịch quanh vùng 3.350 USD một ounce. Quy đổi theo tỷ giá bán Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương 106,9 triệu đồng mỗi lượng.

Cùng thời điểm, bạc miếng được các thương hiệu trong nước bán ra quanh vùng 1,45-1,5 triệu đồng mỗi lượng, giảm nhẹ trong vài ngày gần đây. Công ty đầu tư Vàng Phú Quý; Vàng bạc đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín bán ra quanh 1,5 triệu đồng. Giá bán tại Công ty cổ phần Kim Loại Quý Ancarat 1,45 triệu đồng.

Sáng nay, giá USD trên thị trường chính thức tăng nhẹ và cũng giao dịch ở vùng giá cao nhất từ trước đến nay, dù USD Index trong xu hướng giảm.

Vietcombank niêm yết tỷ giá tại 26.080 - 26.470 đồng. BIDV nâng giá USD lên 26.110 - 26.470 đồng. Còn tại một số điểm thu đổi ngoại tệ trên thị trường chợ đen, giá đôla Mỹ mua bán tại 26.480 - 26.550 đồng.

Quỳnh Trang