Giá vàng miếng lao dốc phiên giao dịch đầu năm Giáp Thìn

Ngày giao dịch đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, mỗi lượng vàng miếng SJC giảm mạnh hơn 1 triệu đồng theo diễn biến thế giới.

Sáng nay, tức ngày mồng 6 tháng Giêng, các nhà vàng đồng loạt điều chỉnh mạnh giá niêm yết vàng miếng và vàng nhẫn, nữ trang.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) yết giá mua bán vàng miếng tại 75,4 - 77,7 triệu đồng một lượng, giảm 1,2 triệu đồng so với phiên giao dịch cuối cùng trước nghỉ Tết.

Tại Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI, chiều mua vào giảm 250.000 đồng trong khi chiều bán ra giảm tới 850.000 đồng một lượng. Khoảng cách giá mua và bán vàng miếng tại DOJI được thu hẹp về 1,7 triệu đồng một lượng.

Mỗi lượng vàng nhẫn sáng nay cũng giảm nhưng với biên độ thấp hơn. Tại SJC, vàng nhẫn giảm 250.000 đồng một lượng, xuống 63,15 - 64,35 triệu đồng. DOJI giảm vàng nhẫn tròn 9999 xuống 64 - 65,05 triệu đồng.

Giá vàng trong nước sau kỳ nghỉ Tết điều chỉnh theo diễn biến quốc tế những phiên gần đây. Từ 2.030 USD một ounce, giá vàng thế giới giao ngay ngày 13/2 rơi không phanh về dưới vùng 2.000 USD một ounce và là mức thấp nhất trong vòng hai tháng qua.

Hiện, mỗi ounce vàng giao ngay đi ngang ở mức 1.990 USD, quy đổi theo tỷ giá Vietcombank tương đương hơn 59 triệu đồng một lượng, thấp hơn 18,65 triệu đồng so với giá vàng miếng trong nước.

Giá kim loại quý "bốc hơi" ngay sau khi số liệu lạm phát Mỹ được công bố, cho thấy lạm phát cao hơn so với các dự báo trước đó, làm giảm triển vọng Cục dự trữ liên bang (Fed) sớm cắt giảm lãi suất. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 1 của Mỹ tăng 0,3% so với tháng 12 và tăng 3,1% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này cao hơn dự báo từ những nhà kinh tế được Dow Jones thăm dò - tăng 0,2% so với tháng trước và 2,9% so với một năm trước đó.

