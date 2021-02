Giá vàng miếng giảm nhẹ

Sau khi tăng mạnh tới hơn nửa triệu đồng hôm qua, giá vàng miếng SJC sáng nay giảm nhẹ 50.000 đồng xoay quanh 56,65 triệu đồng.

Giá vàng thế giới giao ngay trong 24 giờ qua không có biến động mạnh và xoay quanh ngưỡng 1.810 USD một ounce, tương đương với 50,5 triệu đồng một lượng nếu quy đổi theo tỷ giá ngân hàng (chưa kể thuế, phí). So với giá trong nước, giá vàng thế giới đang thấp hơn 6,1 triệu đồng một lượng.

Sáng nay (24/2), Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI giữ nguyên giá mua vào và giảm nhẹ 50.000 đồng chiều bán ra so với cuối chiều qua, xoay quanh 56,1 – 56,65 triệu đồng một lượng. Chênh lệch mua bán là 550.000 đồng một lượng. Còn giá mua bán vàng miếng tại Công ty Vàng bạc đá quý SJC là 56,05 – 56,55 triệu đồng, giảm nhẹ 50.000 đồng cả hai chiều so với hôm qua.

Giao dịch vàng miếng tại cửa hàng. Ảnh: DOJI.

Trong khi đó với thị trường ngoại tệ, tỷ giá trung tâm giảm 8 đồng so với hôm qua, xuống 23. 132 đồng. Tỷ giá ngân hàng không đổi, giá mua bán USD tại Vietcombank được giữ nguyên 22.910 – 23.120 đồng. Trên thị trường tự do, giá USD mua bán giảm nhẹ 10 - 20 đồng so với hôm qua xuống 22.770 - 23.820 đồng.

Trong phiên điều trần trước Quốc hội Mỹ, Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang (Fed) Jerome Powell nói rằng lạm phát vẫn "còn nhẹ" và triển vọng kinh tế "vẫn rất không chắc chắn". Mỹ sẽ giữ chính sách tiền tệ phù hợp khi nền kinh tế vẫn cần thiết được hỗ trợ. Điều này khiến một số nhà đầu tư tin tưởng Mỹ sẽ tiếp tục theo đuổi chính sách tiền tệ nới lỏng, là nền tảng vững chắc ủng hộ cho giá vàng.

Quỳnh Trang