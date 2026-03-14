Giá vàng miếng giảm hơn 2 triệu đồng

Mỗi lượng vàng miếng hôm nay giảm 2,2 triệu đồng về 182,6 triệu, theo đà đi xuống của thế giới.

Sáng 14/3, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng 179,6 - 182,6 triệu đồng một lượng, giảm 2,2 triệu đồng so với cuối ngày hôm qua.

Các thương hiệu khác cũng điều chỉnh tương tự SJC. Như vậy, trong 3 ngày qua, vàng miếng đã hạ tổng cộng 4,6 triệu đồng.

Vàng nhẫn trơn sáng nay cũng được SJC giảm 2,2 triệu đồng, về 179,3 - 182,3 triệu đồng mỗi lượng. PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải mua bán mặt hàng này cao hơn 300.000 đồng so với SJC, quanh 179,6 - 182,6 triệu.

Vàng trong nước đi xuống theo giá quốc tế. Đóng cửa phiên giao dịch cuối tuần, mỗi ounce vàng thế giới giao ngay giảm 60 USD xuống 5.017 USD. Quy đổi theo tỷ giá bán Vietcombank, vàng thế giới tương đương 159 triệu đồng một lượng, chênh 23 triệu so với trong nước.

Thị trường đi xuống do đồng USD mạnh lên và lo ngại lạm phát từ xung đột tại Trung Đông. DXY, chỉ số đo lường sức mạnh của đồng bạc xanh, chốt tuần tăng gần 0,8% lên 100,5 điểm.

Ông Tai Wong, nhà giao dịch kim loại độc lập, cho biết nhà đầu tư vẫn lạc quan về giá vàng trong dài hạn, kim loại quý này đã xuống thấp nhất từ khi xung đột bắt đầu, trong bối cảnh giá USD lên cao nhất 4 tháng.

Giá bạc thỏi, bạc miếng trong nước cũng giảm 4,3% hôm nay. Công ty cổ phần Đầu tư vàng Phú Quý niêm yết kim loại này tại 3,02 - 3,11 triệu đồng mỗi lượng, tương đương 80,6 - 87 triệu một kg. Ancarat, DOJI mua bán bạc miếng quanh 3,03 - 3,12 triệu đồng một lượng.

Trọng Hiếu