Giá vàng miếng giảm gần 5 triệu đồng

Các thương hiệu hôm nay đồng loạt giảm giá bán vàng miếng 4,6 triệu đồng, về 178,4 triệu đồng một lượng, theo đà giảm trên thế giới.

Sáng 19/3, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng tại 175,4 - 178,4 triệu đồng một lượng, giảm 4,6 triệu đồng so với cuối ngày hôm qua.

Đây là mức giá thấp nhất của kim loại quý này tính từ ngày 7/2. Các thương hiệu khác cũng điều chỉnh tương tự SJC.

Vàng nhẫn trơn hiện được SJC giảm 4,6 triệu đồng, về 175,1 - 178,1 triệu đồng mỗi lượng. PNJ mua bán mặt hàng này cao hơn 100.000 đồng so với SJC, quanh 175,2 - 178,2 triệu.

Tại DOJI, Bảo Tín Mạnh Hải, Bảo Tín Minh Châu công bố giá nhẫn trơn quanh 175,4 - 178,4 triệu đồng. Mi Hồng có cùng giá bán ra với các thương hiệu trên, nhưng mua vào cao hơn 1 triệu đồng.

Vàng trong nước đi xuống theo đà giảm giá quốc tế. Chốt phiên 18/3, giá vàng thế giới giao ngay giảm 187 USD, tương đương hơn 3%, còn 4.817 USD mỗi ounce. Đến sáng nay, kim loại quý này đã phục hồi gần 28 USD, lên 4.845 USD một ounce.

Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, vàng thế giới tương đương 153,6 triệu đồng một lượng, "vênh" gần 25 triệu đồng so với trong nước. Đây là mức chênh lệch cao giữa hai thị trường.

Ông Jamie Dutta, nhà phân tích thị trường tại Nemo money, cho biết vàng đi xuống khi các nhà đầu tư lo ngại lãi suất sẽ duy trì ở mức cao trong thời gian dài hơn, do giá năng lượng tăng vọt. Theo ông, kịch bản này càng có khả năng xảy ra nếu xung đột Trung Đông kéo dài.

Trong cuộc họp chính sách ngày 18/3, Fed quyết định giữ nguyên lãi suất tham chiếu tại 3,5-3,75%. Ngoài ra, giá dầu Brent duy trì ngưỡng trên 100 USD mỗi thùng trong 4 phiên liên tiếp, do eo biển Hormuz vẫn bị phong tỏa.

Dù vàng được xem là công cụ phòng ngừa lạm phát và bất ổn, lãi suất cao làm giảm sức hấp dẫn của kim loại này khi làm tăng chi phí nắm giữ vàng vật chất và gia tăng lợi suất của các tài sản sinh lời.

Giao dịch vàng miếng tại SJC Nguyễn Thị Minh Khai ngày vía Thần tài. Ảnh: Thanh Tùng

Ghi nhận của VnExpress cho thấy, trong lúc giá giảm sâu, nhiều người đã "đổ về" các thương hiệu lớn để mua vàng. Tuy nhiên, các doanh nghiệp vẫn bán ra số lượng giới hạn cho khách hàng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, mỗi khách chỉ được mua một sản phẩm nhẫn trơn, không giới hạn khối lượng. Nếu mua dưới 2 chỉ, khách được nhận hàng luôn. Còn với những người gom nhẫn trên 2 chỉ, thương hiệu sẽ giao giấy hẹn trả sau vào ngày 1/4.

DOJI cũng báo hết vàng nhẫn, nhưng còn vàng miếng ép vỉ Kim Mã Tài hoặc Kim Thần Tài. Ngược lại, Phú Quý lại bán ra không giới hạn, theo nhu cầu của khách, trả hết hôm nay.

Giá bạc thỏi, bạc miếng trong nước cũng giảm hơn 4% sáng nay. Công ty cổ phần Đầu tư vàng Phú Quý niêm yết kim loại này tại 2,85 - 2,94 triệu đồng mỗi lượng, tương đương 76,2 - 78,5 triệu một kg.

DOJI mua bán bạc miếng quanh 2,86 - 2,96 triệu đồng một lượng, còn tại Sacombank - SBJ là 2,96 - 3,06 triệu.

Đầu ngày, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.072 đồng, cao hơn 6 đồng so với hôm qua. Vietcombank mua - bán USD tại 26.055 - 26.325 đồng. BIDV niêm yết giá đồng bạc xanh quanh 26.085 - 26.325 đồng, còn tại Eximbank là 26.090 - 26.325 đồng.

