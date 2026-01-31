Giá vàng miếng giảm 9 triệu đồng mỗi lượng

Theo đà đi xuống của thế giới, sáng nay các thương hiệu giảm 9 triệu đồng giá bán ra.

Sáng 31/1, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng tại 169 - 172 triệu đồng một lượng, giảm 9 triệu đồng so với hôm qua. Như vậy, chỉ trong hai ngày, giá kim loại quý này đã "mất" tổng cộng 17 triệu.

Với nhẫn trơn, SJC cũng giảm 9 triệu đồng mỗi lượng, về 168 - 171 triệu đồng một lượng. PNJ mua bán mặt hàng này tại 168,5 - 171,5 triệu. Nhẫn tròn trơn tại Doji, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải được giao dịch quanh 169 - 172 triệu.

Vàng trong nước "lao dốc" theo đà giảm giá trên thị trường quốc tế. Đóng cửa phiên giao dịch ngày 30/1, mỗi ounce vàng thế giới giao ngay giảm 487 USD về còn 4.889 USD. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, vàng thế giới tương đương 155,5 triệu đồng, chênh gần 17 triệu so với trong nước.

Thị trường điều chỉnh mạnh sau khi nhà đầu tư có xu hướng chốt lời, Mỹ công bố ứng viên Chủ tịch Fed mới và sự dịch chuyển dòng vốn, theo nhận định của bà Suki Cooper, Giám đốc nghiên cứu hàng hóa tại Standard Chartered Bank. "Từ diễn biến đồng USD phục hồi đến kỳ vọng về lợi suất thực, sự kết hợp của các yếu tố này đang kích hoạt việc bán chốt lời", chuyên gia cho biết.

Dollar Index - chỉ số đo sức mạnh của đồng bạc xanh với 6 tiền tệ lớn - đã hồi phục từ đáy 4 năm tuần này, về 96,8 điểm. USD tăng giá khiến vàng đắt đỏ hơn với người mua ngoài Mỹ.

Giá vàng miếng theo lượng, phân và vàng nhẫn theo chỉ, sáng ngày 31/1.

Giá bạc thỏi, bạc miếng hôm nay cũng giảm 17,5%. Công ty cổ phần đầu tư Vàng Phú Quý niêm yết kim loại này tại 3,17 - 3,27 triệu đồng một lượng. Nếu quy đổi theo kg, bạc miếng ở thương hiệu này đã giảm 18 triệu đồng so với hôm qua.

Ancarat mua bán mặt hàng này quanh 3,36 - 3,26 triệu, còn Công ty Sacombank - SBJ chưa điều chỉnh giá.

Trọng Hiếu