Giá vàng lên cao nhất 9 tháng

Đồng đôla Mỹ suy yếu cùng những dự báo cho thấy khả năng Fed giảm tốc độ tăng lãi suất đã giúp giá vàng tăng vọt.

Dữ liệu của Trading Economics ngày 24/1 cho thấy, giá vàng đã đắt thêm gần 25 USD trong vòng 24 giờ, từ 1.914,8 USD lên 1.939,6 USD lúc 14h. Đến 14h30 (giờ Việt Nam), kim loại quý này vọt lên 1.940,7 USD một ounce, mức cao nhất 9 tháng.

Reuters cho biết, giá vàng tăng vọt trước những dự báo của giới phân tích về dữ liệu tăng trưởng quý IV/2022 của Mỹ sẽ được công bố vào thứ Năm (26/1) và khả năng giảm bước tăng lãi suất của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tại cuộc họp chính sách vào 31/1 - 1/2 tới.

Vàng giao ngay tăng 0,2% lên 1.935,04 USD một ounce; còn giá vàng kỳ hạn của Mỹ tăng 0,4% lên 1.935,60 USD.

Hôm nay các trung tâm chính như Trung Quốc và Hong Kong vẫn đóng cửa trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Matt Simpson, nhà phân tích thị trường cao cấp tại City Index, nhận định bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy nền kinh tế Mỹ yếu đi sẽ là lý do để Fed phải xem cắt giảm lãi suất vào cuối năm nay. Đây sẽ là yếu tố hỗ trợ vàng, vốn được coi là nơi trú ẩn vốn an toàn. Đồng đôla Mỹ hiện đã mất giá khoảng 0,2% so với tháng trước.

Giới quan sát tin rằng kim loại quý sẽ lập kỷ lục mới trong năm nay. Trong khi đó, Matt Simpson thận trọng hơn khi cho rằng, vàng trước mắt sẽ vượt 1.960 USD nhưng sẽ chưa chạm mốc 2.000 USD mỗi ounce trong ngắn hạn.

Phần lớn các nhà phân tích đều tin rằng tại cuộc họp chính sách tới đây, các quan chức của Fed sẽ đưa ra quyết định giảm đà tăng lãi suất so với trước đây, và chỉ tăng 25 điểm cơ bản lãi suất.

Khả năng giảm tốc tăng lãi suất trong phiên họp tới phản ánh niềm tin ngày càng tăng của các quan chức Fed rằng những nỗ lực của họ nhằm kiềm chế nhu cầu và giảm lạm phát đang dần có tác dụng lên nền kinh tế.

Năm qua, Fed có 4 lần liên tiếp tăng lãi suất 0,75 điểm phần trăm và một lần tăng 0,5 điểm phần trăm vào tháng 12. Nếu họ tăng 0,25 điểm phần trăm đầu tháng sau, lãi suất cơ bản của Mỹ sẽ ở mức từ 4,5% đến 4,75%.

Lãi suất thấp hơn là xu hướng có lợi cho giới đầu tư vào vàng, và làm chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng giảm.

Ấn Độ, quốc gia tiêu thụ vàng thỏi lớn thứ 2 thế giới, dự kiến giảm thuế nhập khẩu vàng, là động thái tăng doanh số bán lẻ kim loại quý trước mùa nhu cầu cao điểm của nước này.

Vàng tăng giá cũng giúp các kim loại khác như bạc, bạch kim hay đồng cùng đà đi lên. Hiện giá bạc giao ngay đã tăng 0,3% lên 23,52 USD một ounce; bạch kim ở mức 1.055,25 USD mỗi ounce, tăng 0,8%...

Các nhà phân tích tại Heraeus Precious Metals cho biết, nền kinh tế Trung Quốc mở cửa trở lại và ít bị gián đoạn hơn bởi dịch bệnh sẽ đẩy nhu cầu về bạc tăng cao trong năm nay.

Minh Anh (theo Reuter, Trading Economics)