Giá vàng lên 56,5 triệu đồng một lượng

Mỗi lượng vàng tăng gần 400.000 đồng một lượng trong hai ngày cuối tuần, lên 56,5 triệu đồng.

9h sáng 17/5, theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới giao ngay tăng 8 USD so với chốt phiên cuối tuần lên 1.852 USD một ounce. Nếu quy đổi theo tỷ giá ngân hàng (chưa kể thuế, phí) giá vàng thế giới tương đương 51,7 triệu đồng một lượng, thấp hơn 4,9 triệu đồng một lượng so với giá trong nước.

Các nhà đầu tư và chuyên gia cũng dự báo giá vàng thế giới sẽ tăng trong tuần này do ngại lạm phát cao trở lại và căng thẳng địa chính trị leo thang.

Vàng miếng giao dịch tại cửa hàng. Ảnh: DOJI.

Giá vàng trong nước mở cửa đầu tuần nối tiếp đà tăng giá vào cuối tuần trước, tính ra giá bán ra tăng gần 400.000 đồng một lượng trong hai ngày.

Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI sáng nay yết giá mua bán vàng miếng tại 56,1 – 56,5 triệu đồng, tăng 200.000 đồng chiều mua vào và 100.000 đồng chiều bán ra so với cuối tuần. Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý SJC, mỗi lượng vàng miếng yết tại 56,1 – 56,45 triệu đồng, tăng 180.000 đồng chiều mua vào và 90.000 đồng chiều bán ra.

Trong khi đó, giá USD trong nước tại ngân hàng và thị trường tự do sáng nay đi ngang. Giá USD mua bán trên thị trường tự do là 23.250 – 23.300 đồng, chênh lệnh không nhiều so với tỷ giá ngân hàng.

Quỳnh Trang