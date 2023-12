Giá vàng miếng lập đỉnh mới 78 triệu đồng

Mỗi lượng vàng miếng tăng cả triệu đồng lên mức cao nhất từ trước tới nay, nới rộng chênh lệch với thế giới lên 17,5 triệu đồng.

Giá vàng miếng đi ngang đầu sáng 25/12 nhưng bắt đầu tăng nhanh khi bước sang đầu buổi chiều.

Tới 14h30, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) nâng giá mua vào 1,3 triệu đồng một lượng lên 77 triệu đồng; tăng 1,1 triệu đồng ở chiều bán ra, lên 78 triệu đồng. Tại các nhà vàng khác như DOJI, giá vàng miếng cũng được điều chỉnh tương ứng.

Giá vàng miếng liên tiếp xác lập mức kỷ lục trong hai tuần trở lại đây. Ước tính, mỗi lượng vàng miếng đã tăng 3,5 triệu đồng trong chục ngày gần đây. Còn so với đầu năm mỗi lượng vàng miếng đã tăng 11 triệu đồng, tương đương mức tăng hơn 16% một năm.

Vàng nhẫn và trang sức hôm nay cũng leo lên đỉnh mới. Vàng nhẫn có thương hiệu đồng loạt vượt 63 triệu đồng. Như tại SJC, giá mua bán vàng nhẫn lên 62 - 63,05 triệu đồng; còn tại Bảo Tín Minh Châu, nhẫn tròn trơn lên 62,47 – 63,42 triệu. Với vàng nữ trang 9999, SJC điều chỉnh giá lên 61,95 - 62,75 triệu đồng; còn tại DOJI lên 61,75 - 62,9 triệu.

Giá vàng trong nước tăng nhanh do đó nới rộng chênh lệch với thế giới. Trên thị trường quốc tế, kim loại quý cũng có lúc lên 2.070 USD một ounce trước khi hạ về 2.053 USD. Nếu quy đổi theo tỷ giá Vietcombank (chưa thuế, phí), giá vàng thế giới tương đương gần 60,5 triệu đồng một lượng, thấp hơn 2,6-3 triệu đồng so với vàng nhẫn và kém 17,6 triệu đồng so với giá vàng miếng.

Thời điểm giá vàng miếng tăng "nóng" vào tháng 3 năm ngoái, vàng miếng trong nước cũng có lúc vênh hơn 20 triệu đồng mỗi lượng so với giá thế giới. Điều này được các chuyên gia giải thích, do sự bất liên thông giữa vàng miếng và quốc tế khi nguồn cung vàng miếng SJC được độc quyền bởi nhà nước và không tăng thêm trong suốt chục năm.

Bà Lê Thúy Hằng, Tổng giám đốc SJC từng lý giải, số lượng vàng trên thị trường còn rất ít. Có những thời điểm giá nguyên liệu và giá vàng SJC thấp hơn hoặc bằng giá của các thương hiệu trong nước nấu vàng miếng của SJC để sản xuất nhẫn và nữ trang. Đặc biệt, năm 2019, thị trường vàng xuất đi nước ngoài rất nhiều nên lượng vàng SJC trên thị trường hiện nay còn rất ít. "Nguồn cung hiện tại không có trong khi nhu cầu thị trường vẫn còn, do vậy tạo ra độ chênh về giá so với vàng thế giới", bà Hằng nói.

Quỳnh Trang