Giá vàng khó giảm tuần tới

Giới đầu tư phố Wall đều đồng tình giá vàng khó giảm vào tuần tới trước áp lực lạm phát tháng 11 của Mỹ cao kỷ lục trong 40 năm.

Trong 13 nhà phân tích Phố Wall tham gia khảo sát của Kitco, phần lớn phân vân giữa định hướng giá vàng cao hơn hoặc đi ngang vào tuần tới. Chỉ có 8% nhà đầu tư dự đoán giá kim loại quý này giảm.

Phía nhà đầu tư cá nhân, tâm lý lạc quan thể hiện rõ hơn. Trong số 1.039 nhà đầu tư tham gia khảo sát, hơn 53% lạc quan về giá vàng vào tuần tới, gần 24% dự đoán giảm giá và gần 23% cho rằng giá đi ngang.

Chỉ có số ít dự đoán giá vàng giảm trong tuần tới. Nguồn: Kitco.

Sự kiện chính cần theo dõi vào thứ tư tuần tới là thông báo lãi suất của Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed). Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ trong tháng 11 tăng lên tới 6,8% so với cùng kỳ năm ngoái, mức cao nhất kể từ năm 1982. CPI trong tháng 11 cao hơn 0,8% so với tháng 10 vốn đã tăng 0,9% so với tháng trước đó.

Ông Phillip Streible, chiến lược gia trưởng thị trường của Công ty môi giới hàng hóa Blue Line Futures chia sẻ: "Tôi lạc quan về vàng vào tuần tới. Mọi người biết Fed sẽ làm gì. Lạm phát gần như lên đến đỉnh điểm".

Với những kỳ vọng lạm phát bắt đầu đi xuống, Fed sẽ thắt chặt nền kinh tế vốn đang tăng trưởng chậm lại. Bạn sẽ thấy lợi suất trái phiếu giảm xuống thấp hơn và chỉ số đôla Mỹ cũng giảm. Vàng là tài sản trú ẩn tốt hơn vào lúc này, ông nói.

Adrian Day, Chủ tịch Adrian Day Asset Management nói rằng: "Ngày càng nhiều nhà đầu tư nhận ra lạm phát là có thật và sẽ dai dẳng hơn so với câu chuyện ban đầu. Tương tự như Fed, Ngân hàng Trung ương châu Âu và các ngân hàng trung ương lớn khác đang tụt hậu nghiêm trọng trong việc chống lại một hiện tượng mà họ không tin là tồn tại", Adrian Day nói.

Quỳnh Trang (theo Kitco)