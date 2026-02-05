Giá vàng quay đầu giảm hơn 4 triệu đồng

Mỗi lượng vàng miếng và nhẫn trơn giảm từ 3 đến 4,5 triệu một lượng, về dưới vùng 177 triệu đồng.

Chiều 5/2, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng tại 174,2 - 177,2 triệu đồng, thấp hơn 3 triệu một lượng so với cuối ngày hôm qua. Các thương hiệu khác cũng hạ giá vàng miếng về tương ứng.

Vàng nhẫn trơn giảm với biên độ mạnh hơn. Tại SJC, thương hiệu này hạ giá vàng nhẫn xuống 172 - 175 triệu, thấp hơn khoảng 4,5 triệu mỗi lượng so với hôm qua. Tại Mi Hồng, vàng nhẫn trơn về sát 175,2 - 177,2 triệu một lượng, còn Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI niêm yết 172,5 - 175,5 triệu.

Giá vàng trong nước đi xuống theo diễn biến của thị trường quốc tế, song mức giảm thấp hơn khiến chênh lệch hiện được nới rộng lên 21,5 triệu đồng mỗi lượng. Lúc 14h theo giờ Hà Nội, mỗi ounce vàng giao ngay giảm hơn 40 USD trong phiên về vùng 4.920 USD. Quy đổi theo tỷ giá bán Vietcombank (chưa thuế, phí), giá vàng quốc tế tương đương trên 155 triệu đồng một lượng.

Vàng trang sức trưng bày tại cửa hàng. Ảnh: Hoàng Giang

Giá bạc trong nước tới chiều nay cũng giảm hơn 10% so với cuối ngày hôm qua về quanh vùng 3 triệu đồng một lượng, tức khoảng 81,5 triệu một kg.

Cụ thể, Công ty cổ phần đầu tư vàng Phú Quý niêm yết giá bạc miếng tại 2,97 - 3,06 triệu đồng, tương đương 79,5 - 81,9 triệu một lượng. Công ty cổ phần Kim Loại Quý Ancarat niêm yết 3 - 3,08 triệu một lượng bạc miếng, tương đương 79,7 - 82 triệu một kg. Tại Sacombank - SBJ, giá bạc miếng giao dịch tại 3,28 - 3,39 triệu, tương đương 87,5 - 90,4 triệu một kg.

Quỳnh Trang