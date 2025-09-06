Giá vàng miếng vượt 135 triệu đồng

Mỗi lượng vàng miếng sáng nay tăng thêm 1 triệu đồng, lập kỷ lục mới trên 135 triệu, duy trì mức chênh lệch 20 triệu so với thế giới.

Sáng 6/9, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng tại 133,9 - 135,4 triệu đồng, cao hơn 1 triệu đồng mỗi lượng so với hôm qua. Các thương hiệu khác cũng nâng giá vàng miếng lên tương ứng.

Vàng nhẫn trơn tại SJC sáng nay cũng tăng 1 triệu đồng mỗi lượng, lên 127,7 - 130,2 triệu đồng. Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) niêm yết 127,7 - 130,7 triệu đồng. Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI mua bán nhẫn trơn tại 127,7 - 130,7 triệu.

Giá vàng đi lên liên tục trong hai tuần trở lại đây. Trong vòng hai tuần, mỗi lượng vàng tăng khoảng 10 triệu đồng, tương đương mức tăng gần 8%.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay xác lập kỷ lục 3.600 USD mỗi ounce, quy đổi theo tỷ giá bán Vietcombank tương đương 115,1 triệu đồng. Mức chênh lệch giá vàng miếng trong nước và thế giới duy trì quanh 20 triệu đồng một lượng.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 232 sửa đổi, bổ sung Nghị định 24 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng. Đây là lần đầu tiên sau chục năm qua, chính sách quản lý thị trường vàng có sự xoay trục.

Từ việc nhà nước độc quyền vàng miếng, Ngân hàng Nhà nước sẽ giao quyền nhập khẩu và sản xuất vàng miếng cho một số ngân hàng và doanh nghiệp đáp ứng đủ điều kiện. Dự kiến có khoảng 8 ngân hàng và 3 doanh nghiệp gồm PNJ, DOJI và SJC đáp ứng đủ điều kiện về vốn điều lệ để sản xuất vàng miếng.

Nói với VnExpress, ông Huỳnh Trung Khánh, Phó chủ tịch Hiệp hội kinh doanh vàng (VGTA), đánh giá Nghị định 232 là một bước chuyển cho thị trường vàng.

"Tuy nhiên, hiệu ứng của các quy định mới lên giá vàng trong nước cần có độ trễ. Giá vàng sẽ không thể ngay lập tức giảm về sát thế giới qua một đêm. Hiện tại, chúng ta cần chờ Thông tư hướng dẫn Nghị định, cũng như có thời gian để có lượng vàng chính thức cung ứng ra thị trường", ông nói.

Về trung và dài hạn, ông đánh giá quy định mới chắc chắn khiến giá vàng miếng lùi về sát với thế giới, mức chênh lệch có thể dao động quanh vài phần trăm, khoảng 4-5 triệu đồng, thay vì đắt hơn gần 20 triệu so với thế giới như hiện tại.

Quỳnh Trang