Giá vàng trong nước cao hơn thế giới 24 triệu đồng một lượng

Vàng miếng và nhẫn trơn sáng nay tăng 2 triệu đồng mỗi lượng lên 181 triệu đồng, chênh lệch với thế giới lên cao kỷ lục 24 triệu đồng.

Sáng 9/2, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng tại 178,2 - 181,2 triệu đồng, tăng gần 2 triệu đồng một lượng so với cuối tuần. Các thương hiệu khác cũng điều chỉnh mức tăng tương ứng.

Vàng nhẫn trơn sáng nay cũng được SJC nâng lên 177,7 - 180,7 triệu đồng một lượng. Công ty cổ phần vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) niêm yết nhẫn trơn sát giá vàng miếng, tại 178 - 181 triệu đồng. Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI cũng nâng giá nhẫn trơn lên 178 - 181 triệu đồng.

Chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới được nới rộng sau đợt biến động mạnh gần đây. Giá vàng trong nước tăng nhanh hơn khiến chênh lệch giữa hai thị trường sáng nay lên 24 triệu đồng một lượng (chưa thuế, phí) - mức cao nhất từ trước đến nay.

Lúc 9h theo giờ Hà Nội, mỗi ounce vàng thế giới neo quanh 4.980 USD, quy đổi theo tỷ giá bán Vietcombank, tương đương 157 triệu đồng một lượng.

Vàng nhẫn trơn bán tại trụ sở SJC (TP HCM) tháng 3/2025. Ảnh: Quỳnh Trần

Cùng thời điểm, giá bạc trong nước được các thương hiệu giao dịch quanh vùng 3 triệu đồng một lượng, tương đương 80 - 83 triệu đồng một kg. 30 phút sau mở cửa, Công ty cổ phần đầu tư vàng Phú Quý thông báo hết lượt đăng ký mua trong ngày.

Gần đây, dù giá vàng lên hay xuống, các thương hiệu lớn như SJC hay Mi Hồng, Bảo Tín Minh Châu... đều ghi nhận tình trạng người dân xếp hàng từ sáng sớm chờ mua vàng. Do nguồn cung có hạn, các thương hiệu nhanh chóng hết hàng không lâu sau khi vừa mở cửa.

Tại công điện ngày 8/2, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Ngân hàng Nhà nước sớm hoàn thiện việc nghiên cứu, đề xuất lập sàn, sở giao dịch vàng quốc gia, không để chậm trễ hơn nữa.

Đồng thời, lãnh đạo Chính phủ cũng đề nghị cơ quan quản lý ngành ngân hàng có báo cáo nghiên cứu các giải pháp huy động để thu hút nguồn ngoại tệ, vàng miếng trong dân.

Quỳnh Trang