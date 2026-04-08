Giá vàng tăng hơn 4 triệu đồng một lượng

Mỗi lượng vàng sáng nay tăng 4,5 triệu đồng lên 177 triệu, mức cao nhất hai tuần qua.

Sáng 8/4, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng tại 174 - 177 triệu đồng, tăng 4,5 triệu đồng một lượng so với hôm qua. Các thương hiệu khác cũng nâng giá vàng miếng lên tương ứng.

Nhẫn trơn tại SJC và PNJ cùng thời điểm tăng lên 173,5 - 176,5 triệu đồng mỗi lượng. Mi Hồng niêm yết giá vàng nhẫn tại 174 - 176,5 triệu đồng. Bảo Tín Minh Châu nâng giá nhẫn trơn lên 173 - 176 triệu một lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay tăng mạnh hơn 100 USD mỗi ounce lên trên 4.800 USD. 9h30 theo giờ Hà Nội, giá vàng thế giới neo quanh 4.810 USD một ounce, quy đổi theo tỷ giá bán Vietcombank tương đương 152,9 triệu đồng một lượng.

Chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới cũng dần được thu hẹp trong một tuần trở lại đây. Từ mức chênh tới 30 triệu một lượng, sáng nay giá vàng trong nước neo cao khoảng 24 triệu đồng so với thế giới.

Giá vàng biến động mạnh trong bối cảnh nguồn cung trên thị trường chưa dồi dào. Lâu nay, người dân rất khó mua vàng miếng khi các thương hiệu lớn thường xuyên rơi vào tình trạng khan hàng. SJC thường chỉ bán vàng miếng cho các khách hàng đăng ký thành công trên website.

Tuy nhiên từ 6/4, SJC thông báo tạm dừng cho khách hàng đăng ký phiếu hẹn mua vàng miếng online trên website. Động thái này diễn ra sau khi SJC cho biết xuất hiện tình trạng nhiều website giả mạo, mạo danh SJC yêu cầu khách hàng chuyển khoản trước khi nhận vàng nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo đó, khách hàng cần đến trực tiếp đăng ký tại SJC và giao dịch tại các địa điểm kinh doanh của thương hiệu này.

Giá bạc thỏi, bạc miếng hiện cũng tăng mạnh theo diễn biến thế giới. Trong nước, giá bạc tại Công ty cổ phần đầu tư vàng Phú Quý tăng 6% lên khoảng 2,88 - 2,97 triệu một lượng, tương đương 76,7 - 79 triệu một kg. Sacombank - SBJ niêm yết giá bạc tại 76,9 - 79 triệu một kg.

Giá vàng tăng trong khi giá dầu đi xuống trước việc Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo đồng ý lệnh ngừng bắn kéo dài hai tuần với Iran, với điều kiện Tehran mở lại eo biển Hormuz. Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran cũng cho biết họ chấp thuận lệnh ngừng bắn.

