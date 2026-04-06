Giá vàng miếng giảm gần 1,5 triệu đồng

Mỗi lượng vàng sáng nay giảm gần 1,5 triệu đồng xuống 173 triệu, thu hẹp khoảng chênh lệch với thế giới về 25 triệu đồng.

Sáng 6/4, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng tại 170,1 - 173,1 triệu đồng, giảm 1,4 triệu đồng mỗi lượng so với cuối tuần. Các thương hiệu khác cũng hạ giá vàng miếng xuống tương ứng.

Vàng nhẫn trơn cùng thời điểm được SJC mua bán quanh 169,9 - 172,9 triệu đồng một lượng. Mi Hồng niêm yết vàng nhẫn 170,7 - 172,7 triệu một lượng. Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) mua bán nhẫn trơn tại 170,1 - 173,1 triệu đồng một lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay giảm nhẹ xuống 4.650 USD một ounce. Quy đổi theo tỷ giá bán Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương 147,8 triệu đồng một lượng. Chênh lệch giá trong nước và thế giới thu hẹp về 25 triệu đồng mỗi lượng so với mức 30 triệu đồng trước đó.

Trong nước, giá bạc miếng, bạc thỏi được các thương hiệu lớn neo quanh 2,7 - 2,8 triệu đồng một lượng, tương đương 72,5 - 75 triệu một kg.

Giá vàng biến động kém khả quan từ khi xung đột Mỹ - Iran nổ ra vào đầu tháng 3. Hiện, mỗi lượng vàng thấp hơn gần 18 triệu từ đỉnh, tương đương với mức giảm 9%.

Ông Huỳnh Trung Khánh, Phó chủ tịch Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam (VGTA), nhận định giá vàng đang chịu tác động lớn trong ngắn hạn theo diễn biến giá dầu, USD và tình hình chiến sự. Về dài hạn, ông vẫn giữ quan điểm tích cực. Song, chuyên gia của Hiệp hội kinh doanh vàng khuyến nghị nhà đầu tư nên hành động thận trọng trong thời điểm này.

