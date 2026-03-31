Giá vàng trong nước vẫn neo cao hơn thế giới gần 30 triệu một lượng

Giá vàng được điều chỉnh nhiều lần trong sáng nay, neo quanh 175 triệu đồng mỗi lượng, cao hơn thế giới gần 30 triệu đồng.

Sáng 31/3, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng tại 173 - 176 triệu đồng một lượng, tăng 2,2 triệu đồng so với hôm qua. Các thương hiệu khác cũng nâng giá vàng miếng lên tương ứng.

Nhẫn trơn tại SJC sáng nay cũng tăng 2 triệu đồng một lượng lên 172,8 - 175,8 triệu đồng. Mi Hồng cùng thời điểm mua bán nhẫn trơn tại 173,5 - 176 triệu đồng. Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) niêm yết nhẫn trơn tại 173 - 176 triệu đồng một lượng.

So với vùng đỉnh 191 triệu đồng thiết lập vào đầu tháng 3, hiện giá kim loại quý đang thấp hơn 8%. Các thương hiệu lớn hiện vẫn trong tình trạng "khan" vàng miếng và nhẫn trơn, bán ra thị trường với số lượng hạn chế mỗi ngày.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay có lúc tăng 100 USD lên 4.600 USD một ounce trước khi giảm nhẹ về vùng 4.570 USD. Quy đổi theo tỷ giá bán Vietcombank, giá vàng trong nước vẫn đang cao hơn thế giới gần 30 triệu đồng một lượng.

Giá bạc trong nước sáng nay được các thương hiệu lớn neo quanh vùng 2,7 - 2,8 triệu đồng một lượng, tương đương 72,5 - 75 triệu đồng một kg.

Trên thị trường ngoại hối, các ngân hàng thương mại tăng nhẹ giá USD, tiếp tục neo ở mức trần được phép. Vietcombank mua bán giá USD tại 26.107 - 26.357 đồng; BIDV niêm yết 26.137 - 26.357 đồng.

Trên thị trường chợ đen, giá USD hiện được các điểm thu đổi ngoại tệ tại TP HCM bán ra trên 27.000 đồng một đôla.

Quỳnh Trang