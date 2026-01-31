Xếp hàng mua vàng, bạc dù giá giảm sâu

Trái với xu hướng chốt lời trong các đợt điều chỉnh mạnh trước đây, người dân sáng nay tiếp tục xếp hàng canh mua vàng và bạc.

Ghi nhận tại Hà Nội và TP HCM sáng 31/1 cho thấy lực mua của người dân áp đảo, dù giá vàng và bạc vừa ghi nhận phiên điều chỉnh mạnh. Trong hai ngày qua, giá vàng trong nước đã giảm 20 triệu đồng một lượng, tương đương giảm 10% từ vùng đỉnh. Giá bạc cũng điều chỉnh sâu 30% chỉ trong hai ngày, giảm 35 triệu một kg.

Tại Hà Nội, người dân tiếp tục xếp hàng dài trước các tiệm vàng lớn. Tại chi nhánh Phú Quý trên đường Trần Nhân Tông, thương hiệu này đã ngưng nhận khách và thông báo hết cả vàng nhẫn lẫn bạc miếng từ 9h30 sáng, chỉ sau khoảng một tiếng mở cửa.

"Mai mọi người quay lại nhé", một nhân viên cửa tiệm thông báo. Nhiều khách hàng đến hỏi mua vàng, bạc đành ngậm ngùi ra về sau thông tin trên.

Cách đó vài trăm mét, cửa hàng Bảo Tín Minh Châu cũng đã phát hết hơn 100 số cho khách chờ mua trong ngày từ 9h20 sáng. Theo chia sẻ của nhân viên, mỗi khách hàng được mua tối đa một lượng vàng nhẫn trơn trong khi số người mua vẫn áp đảo so với lượng bán ra. Tình trạng tương tự cũng ghi nhận tại cửa hàng Bảo Tín Mạnh Hải.

Người dân xếp hàng mua vàng tại một cửa hàng trên phố Trần Nhân Tông, Hà Nội sáng 31/1 . Ảnh: Trọng Hiếu

Anh Hoàng, 38 tuổi, làm nghề tự do, cho biết đã có mặt trước cửa tiệm vàng từ 7h sáng sau khi thấy giá vàng thế giới lao dốc trong phiên trước đó. Anh nói vài ngày trước đã mua vàng với giá hơn 170 triệu đồng một lượng, nay giá giảm sâu nên tiếp tục mua thêm. "Tôi sợ giá tăng lại thì không mua được, nên tranh thủ mua thêm và mua hộ cho mấy người bạn", anh Hoàng chia sẻ.

Ở chiều ngược lại, vẫn có một số người tranh thủ bán ra khi giá điều chỉnh. Cô Nga, gần 60 tuổi, cho biết đã bắt đầu mua vàng tích trữ từ giữa năm 2025, sau khi nghỉ hưu, và đã gom được vài chỉ. "Sáng nay thấy con trai bảo vàng giảm gần chục triệu đồng nên tôi cũng hơi hoang mang, quyết định mang đi bán để làm việc khác", bà nói.

Tại TP HCM, cửa hàng Mi Hồng trên đường Bùi Hữu Nghĩa (phường Gia Định) vẫn ghi nhận tình trạng xếp hàng mua từ sáng sớm. Nhân viên bảo vệ cho biết hàng chục người chờ trước cửa tiệm ngay từ thời điểm mở cửa lúc 7h sáng. Chỉ trong vòng ba tiếng, cửa hàng đã hết vàng nhẫn trơn và tiếp tục giới hạn lượng mua tối đa mỗi người một chỉ.

Trong khi đó, tại Phú Quý ở TP HCM, nhiều người dân liên tục đến hỏi mua bạc miếng và bạc thỏi, song đơn vị này cho biết chỉ nhận đăng ký mua trong các ngày làm việc của tuần. Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC), cơ sở tại TP HCM sáng nay không mở cửa.

Nhân viên Phú Quý tại chi nhánh TP HCM hướng dẫn người mua tham gia nhóm Zalo khi nhiều người dân liên tục tới hỏi mua bạc miếng sáng 31/1, cửa hàng không nhận đăng ký mua trong các ngày cuối tuần. Ảnh: Quỳnh Trang

Nói với VnExpress sáng 31/1, ông Huỳnh Trung Khánh cho rằng diễn biến này phản ánh sự thay đổi trong tâm lý của người dân. Theo ông, thay vì hoảng loạn bán ra khi giá điều chỉnh mạnh, nhiều người vẫn giữ xu hướng tích lũy vàng và bạc.

Ông Khánh nhận định, việc giá vàng và bạc điều chỉnh trong hai phiên gần đây là diễn biến bình thường sau giai đoạn tăng quá nhanh. Từ đầu năm đến nay, giá bạc ghi nhận mức tăng tới 70% trong khi vàng cũng tăng tới 25% (trước điều chỉnh). Cuối tháng 1, các quỹ đầu tư và nhà đầu tư lớn thường thực hiện chốt lời để hiện thực hóa lợi nhuận.

Chuyên gia này cho rằng, nếu mua vàng, nhà đầu tư cá nhân nên mua với mục tiêu phòng thủ, bảo vệ tài sản dài hạn, thay vì đầu cơ ngắn hạn. Tỷ trọng vàng trong danh mục theo ông chỉ nên ở mức 15-20% tổng tài sản.

Quỳnh Trang - Trọng Hiếu