Giá vàng miếng lại rơi thẳng đứng

Mỗi lượng vàng miếng đầu ngày lại rớt mạnh 3,5 triệu đồng so với cuối ngày hôm qua, xuống 74 triệu đồng, nửa tiếng sau giá phục hồi 500.000 đồng.

Đầu sáng 29/12, giá vàng miếng SJC tiếp tục rớt thẳng đứng sau phiên rơi tự do hôm qua. Lúc 9h22, mỗi lượng vàng miếng tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) giảm 3,5 triệu đồng so với cuối ngày hôm qua, xuống 71 - 74 triệu đồng một lượng. Tại Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI, giá cũng lao dốc xuống 71 - 75 triệu đồng. Chỉ trong hai ngày gần đây, mỗi lượng vàng miếng đã giảm tới 6 triệu đồng so với mức kỷ lục 80 triệu.

Chênh lệch mua bán cũng được các doanh nghiệp duy trì mức rộng 3-4 triệu đồng. Động thái này thường được các doanh nghiệp vàng áp dụng khi giá biến động mạnh nhằm hạn chế rủi ro.

Đến 10h30, mỗi lượng vàng miếng SJC đảo chiều tăng nửa triệu đồng, lên 71,5 - 74,5 triệu đồng.

Vàng nhẫn và nữ trang sáng nay cũng điều chỉnh nhưng biên độ thấp hơn, giảm gần nửa triệu đồng so với cuối ngày hôm qua. Tại SJC, vàng nhẫn về 62,4 - 63,45 triệu; nữ trang 99,99% xuống 62,35 - 63,15 triệu.

Người dân mua vàng, vàng SJC, trang sức tại tiệm vàng ở quận Bình Thạnh. Ành: Quỳnh Trần

Hôm qua, đầu giờ chiều, giá vàng SJC cũng đã trải qua thời gian ngắn rơi tự do, giảm một mạch hơn 3 triệu đồng mỗi lượng, trước khi quay đầu hồi phục 1,5 triệu về cuối ngày.

Sau chỉ đạo của Thủ tướng hôm qua, yêu cầu điều hành giá trong nước theo thị trường, không để vênh cao với quốc tế, giá vàng miếng SJC liên tục lao dốc khiến chênh lệch với thế giới thu hẹp về còn 13 triệu đồng một lượng thay vì mức 18-20 triệu cách đây 3 ngày.

Trên thị trường quốc tế, mỗi ounce vàng giao ngay có mức 2.068 USD, nếu quy đổi theo tỷ giá bán Vietcombank tương đương 60,95 triệu đồng một lượng (chưa thuế, phí), thấp hơn khoảng 2,5 triệu đồng với vàng nữ trang và kém 13 triệu so với vàng miếng trong nước.

Trước biến động mạnh của giá vàng gần đây, theo Ngân hàng Nhà nước, nguyên nhân chủ yếu là do yếu tố tâm lý trước đà tăng liên tục của giá vàng quốc tế. Còn khối lượng giao dịch cả chiều mua lẫn bán mấy ngày qua chỉ tăng nhẹ, nhìn chung không biến động bất thường.

Cơ quan quản lý tiền tệ cho biết sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường vàng, chuẩn bị sẵn sàng để triển khai phương án can thiệp bình ổn khi cần thiết. Trong tháng 1/2024, cơ quan này sẽ trình báo cáo tổng kết Nghị định 24, trong đó có đề xuất sửa đổi, bổ sung một số quy định quản lý thị trường vàng để phù hợp với bối cảnh mới của thị trường. Trước diễn biến phức tạp, khó lường của thị trường vàng quốc tế và trong nước, Ngân hàng Nhà nước khuyến cáo người dân nên thận trọng trong giao dịch vàng.

Theo các chuyên gia, kịch bản giá vàng tăng phi mã và rơi tự do không phải diễn ra lần đầu. Giá vàng miếng đã có nhiều phiên tăng nhanh hơn, diễn biến lệch pha hoặc giảm chậm hơn so với thế giới. Năm ngoái, vàng miếng cũng từng dậy sóng dư luận khi cách biệt so với thế giới trên 20 triệu đồng.

Lý giải sự lệch pha này, giới chuyên gia cho rằng thị trường vàng miếng là thị trường đặc biệt, thường được gọi là thị trường không hoàn hảo. Đây là một hàng hóa đặc biệt bởi nguồn cầu (mua bán của người dân) tăng nhưng nguồn cung "đứng im suốt nhiều năm qua".

Quỳnh Trang

*Tiếp tục cập nhật