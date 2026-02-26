Giá vàng giảm về 184 triệu đồng ngày vía Thần Tài

Mỗi lượng vàng trong nước tới 15h ngày vía Thần Tài đảo chiều giảm hơn 1 triệu về 184 triệu đồng, thu hẹp chênh lệch với thế giới xuống dưới 20 triệu mỗi lượng.

Lúc 15h30 ngày mùng 10 tháng Giêng - ngày vía Thần Tài, giá vàng trong nước đảo chiều giảm hơn 1 triệu đồng. Vàng miếng tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) về quanh 181 - 184 triệu đồng.

Nhẫn trơn cũng được doanh nghiệp này giảm 1 triệu so với buổi sáng, tại 181 - 184 triệu đồng một lượng. Mi Hồng cùng thời điểm hạ giá vàng nhẫn về 181, 2 - 184 triệu. DOJI mua bán nhẫn trơn tại 180,6 - 184,6 triệu đồng.

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới giao dịch ở mức 5.180 USD một ounce, quy đổi theo giá bán Vietcombank tương đương hơn 164 triệu một lượng. Chênh lệch giữa giá trong nước và thế giới khoảng 20 triệu đồng mỗi lượng.

Vàng miếng SJC tại cửa hàng SJC Nguyễn Thị Minh Khai, TP HCM, ngày 26/2. Ảnh: Thanh Tùng

Trước đó đầu ngày, các thương hiệu đều mở cửa từ sớm. SJC niêm yết giá vàng miếng tại 182 - 185 triệu đồng một lượng, giảm 300.000 đồng so với cuối ngày hôm qua.

Vàng nhẫn trơn 24K tại các thương hiệu cũng được niêm yết xấp xỉ giá vàng miếng. Mỗi lượng vàng nhẫn trơn 999 được Mi Hồng mua bán tại 182,2 - 185 triệu, giảm nhẹ so với hôm qua. Loại vàng này ở Bảo Tín Minh Châu và Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) đồng giá 181,8 - 184,8 triệu. Còn Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI mua bán nhẫn trơn quanh 181,9 - 184,9 triệu đồng.

Bảng giá vàng ngày vía Thần tài, sáng 26/2/2026. Ảnh: Thanh Tùng

Giá bạc miếng, bạc thỏi cũng giảm gần 3% so với buổi sáng về dưới 90 triệu đồng mỗi kg. Công ty cổ phần đầu tư vàng Phú Quý mua bán quanh 3,26 - 3,36 triệu đồng một lượng, tương đương khoảng 87,06 - 87,76 triệu đồng một kg. Bạc miếng tại Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI được mua bán tại 3,27 - 3,37 triệu một lượng, tương đương 87,2 - 89,9 triệu đồng một kg.

7h sáng nay, SJC Nguyễn Thị Minh Khai (TP HCM) ghi nhận số khách hàng không quá đông, chỉ khoảng 50 người. Nhân viên cho biết có thể do trận mưa sớm làm ảnh hưởng việc đi lại giao dịch của người dân. SJC giới hạn 2 chỉ mỗi người cho vàng Thần Tài và vàng linh vật ngựa (Kim mã). Vàng nhẫn được mua tối đa 2 chỉ, còn vàng miếng được mua 3 lượng.

Chị Cẩm Tiên (phường Xóm Chiếu) nói ban đầu định mua 5 phân vàng Thần Tài nhưng thấy sáng nay vàng giảm nhẹ nên cũng mạnh dạn chi thêm mua trọn 1 chỉ. Chị nói không khí giao dịch không quá đông như các năm trước, một phần có thể do thời tiết, một phần do giá vàng đang quá cao. Chị Tiên kể chị họ của mình mỗi năm đều mua vàng đầu năm cầu may, nhưng năm nay ngừng lại. "Một chỉ vàng bằng cả tháng lương, nhìn ngán quá", chị nêu lý do.

Quỳnh Trang - Tất Đạt