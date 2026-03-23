Mỗi lượng vàng giảm tiếp 2 triệu đồng

Giá vàng trong nước lùi về 169 triệu đồng, chênh lệch với thế giới hơn 28 triệu đồng mỗi lượng.

Sáng 23/3, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng tại 166 - 169 triệu đồng, giảm 2 triệu đồng mỗi lượng so với cuối tuần. Các thương hiệu khác cũng hạ giá vàng miếng xuống tương ứng.

Nhẫn trơn tại SJC sáng nay giảm về 165,7 - 168,7 triệu đồng mỗi lượng. Còn tại Mi Hồng, nhẫn trơn được mua bán quanh 166,5 - 169 triệu đồng. Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) niêm yết nhẫn trơn tại 165,8 - 168,8 triệu đồng mỗi lượng.

Như vậy, từ đầu tháng đến nay, mỗi lượng vàng đã giảm 22 triệu đồng, tương đương mức điều chỉnh trên 11%. Đà giảm trong 3 tuần thu hẹp hiệu suất của vàng xuống còn khoảng 7% so với đầu năm.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay phiên đầu tuần tiếp tục đi xuống. 9h theo giờ Hà Nội, mỗi ounce vàng giao dịch quanh 4.428 USD, quy đổi theo tỷ giá bán Vietcombank tương đương 140,5 triệu đồng một lượng (chưa thuế, phí). Chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới lên cao mức kỷ lục 28,5 triệu đồng mỗi lượng.

Giá bạc thế giới và trong nước cũng cùng xu hướng với vàng. Giá bạc quốc tế giảm về 66,5 USD một ounce. Sáng nay, giá bạc thỏi, bạc miếng trong nước giảm về dưới 2,6 triệu một lượng tức thấp hơn 70 triệu một kg. Công ty cổ phần đầu tư vàng Phú Quý niêm yết 2,5 - 2,59 triệu một lượng, còn giá bạc miếng tại Sacombank - SBJ giao dịch tại 2,69 - 2,8 triệu đồng một lượng.

Trên thị trường ngoại hối, giá USD trong nước tiếp tục tăng nhẹ. Vietcombank sáng nay niêm yết 26.074 - 26.344 đồng một USD, cao hơn 5 đồng so với cuối tuần. Các điểm thu đổi ngoại tệ hiện đã nâng giá bán USD lên vùng 28.000 đồng một USD.

Giá vàng ghi nhận đà giảm sau khi xung đột Trung Đông nổ ra. Điều này, theo nhận xét của chuyên gia là bất thường vì vàng vốn được kỳ vọng tăng giá khi căng thẳng chính trị nổ ra. Tuy nhiên, điều này có thể được lý giải trong bối cảnh nhà đầu tư có xu hướng chuyển sang nắm giữ USD để phân bổ lại danh mục.

Theo nhận định của Ngân hàng UOB và chuyên gia của Hội đồng vàng thế giới, giá vàng chịu áp lực trong ngắn hạn khi USD mạnh lên, song triển vọng của kim loại quý trong trung và dài hạn vẫn tích cực.

