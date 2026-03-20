Giá vàng quay đầu tăng gần 2 triệu đồng

Giá vàng giảm vào buổi sáng sau đó quay đầu tăng gần 2 triệu đồng một lượng, lên vùng 176 triệu và cao hơn thế giới 26 triệu đồng.

Trưa nay, giá vàng trong nước quay đầu tăng 1,8 triệu đồng so với đầu giờ sáng lên vùng 176 triệu. Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết vàng miếng tại 173,1 - 176,1 triệu đồng mỗi lượng. Nhẫn trơn tại các thương hiệu lớn cũng giao dịch quanh vùng 174 - 176 triệu đồng. Cùng thời điểm, giá vàng thế giới lên vùng 4.720 USD một ounce, quy đổi theo tỷ giá bán Vietcombank tương đương gần 150 triệu đồng một lượng.

Trước đó, mở cửa ngày, SJC niêm yết giá vàng miếng tại 171,3 - 174,3 triệu đồng một lượng, thấp hơn 1 triệu đồng so với cuối ngày hôm qua. Các thương hiệu khác cũng hạ giá vàng miếng về tương ứng.

Nhẫn trơn tại SJC giảm về 171 - 174 triệu đồng, thấp hơn khoảng 1 triệu đồng so với hôm qua. Thương hiệu Mi Hồng hạ giá nhẫn trơn về 172,3 - 174,3 triệu một lượng.

So với vùng đỉnh gần 191 triệu đồng thiết lập vào đầu tháng nay, mỗi lượng vàng hiện thấp hơn khoảng 17 triệu, tương đương mức điều chỉnh gần 9%. Còn nếu so với đầu năm, giá vàng trong nước hiện vẫn cao hơn khoảng 10%.

Giá vàng trong nước đi xuống theo diễn biến quốc tế song với biên độ thấp hơn đáng kể. Chênh lệch giá trong nước và thế giới lên kỷ lục 28 triệu đồng trong 19/3, tới sáng nay được thu hẹp về vùng 26,5 triệu đồng.

Mỗi ounce vàng giao ngày lúc 8h30 theo giờ Hà Nội giao dịch quanh vùng 4.650 USD, hồi phục 100 USD so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá bán Vietcombank, giá vàng thế giới hiện tương đương 147,7 triệu đồng mỗi lượng, thấp hơn 26,5 triệu đồng một lượng so với trong nước.

Sáng nay, giá bạc trong nước được các thương hiệu lớn niêm yết quanh 2,8 - 2,9 triệu đồng một lượng, tăng nhẹ so với hôm qua, tương đương vùng 75 - 77 triệu đồng một kg.

Trên thị trường ngoại hối, tỷ giá trên thị trường chính thức sáng nay tiếp tục xu hướng đi lên. Vietcombank niêm yết giá USD tại 26.069 - 26.339 đồng một USD, tăng 14 đồng so với hôm qua.

Giá vàng ghi nhận đà giảm sau khi xung đột Trung Đông nổ ra. Điều này, theo nhận xét của chuyên gia là bất thường vì vàng vốn được kỳ vọng tăng giá khi căng thẳng chính trị nổ ra. Tuy nhiên, điều này có thể được lý giải trong bối cảnh nhà đầu tư có xu hướng chuyển sang nắm giữ USD để phân bổ lại danh mục. Việc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) giữ nguyên lãi suất cũng khiến vàng kém hấp dẫn.

Theo nhận định của Ngân hàng UOB và chuyên gia của Hội đồng vàng thế giới, giá vàng chịu áp lực trong ngắn hạn khi USD mạnh lên, song triển vọng của kim loại quý trong trung và dài hạn vẫn tích cực.

