Giá vàng lên 191 triệu đồng một lượng

Mỗi lượng vàng chiều nay tăng gần 4 triệu đồng, lên gần 191 triệu, nguồn cung quay trở lại nhỏ giọt sau ngày vía Thần Tài.

Lúc 15h, giá vàng lần thứ ba được các thương hiệu điều chỉnh tăng trong ngày. Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) nâng giá vàng miếng lên 187,9 - 190,9 triệu. Cùng thời điểm, nhẫn trơn tại một vài thương hiệu lớn cũng lên sát 191 triệu đồng. Mi Hồng mua bán vàng nhẫn tại 188 - 190,9 triệu. Bảo Tín Minh Châu niêm yết nhẫn trơn tại 187,9 - 190,9 triệu một lượng.

Một tiếng trước đó, mỗi lượng vàng tăng thêm hơn 1 triệu đồng so với đầu sáng theo diễn biến thế giới. Giá vàng miếng tại SJC được niêm yết tại 186,9 - 189,9 triệu đồng. Nhẫn trơn của các thương hiệu khác cũng được mua bán xấp xỉ giá vàng miếng. Bảo Tín Minh Châu niêm yết 186,9 - 189,9 triệu mỗi lượng vàng nhẫn. Mi Hồng mua bán nhẫn trơn tại 187,2 - 189,9 triệu mỗi lượng.

Đầu ngày, SJC công bố giá vàng miếng tại 185,6 - 188,6 triệu đồng, tăng 1,6 triệu đồng mỗi lượng so với cuối ngày hôm qua. Các thương hiệu khác cũng nâng giá vàng miếng lên tương ứng.

Nhẫn trơn tại SJC và Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) cũng tăng 1,6 triệu đồng mỗi lượng lên 185,4 - 188,4 triệu đồng. Mi Hồng sáng nay mua bán nhẫn trơn tại 186 - 188,6 triệu đồng.

Sau khi bất ngờ bán ra không giới hạn số lượng vào ngày vía Thần Tài, các thương hiệu vàng lớn hiện quay lại tình trạng hết hàng vàng miếng, nhẫn trơn hoặc bán ra nhỏ giọt trong ngày.

Giao dịch vàng miếng tại SJC Nguyễn Thị Minh Khai. Ảnh: Thanh Tùng

Trên thị trường quốc tế, giá vàng mở cửa phiên đầu tuần với mức trên 5.300 USD một ounce, có thời điểm tăng hơn 100 USD. Chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới hiện vẫn neo quanh gần 20 triệu đồng mỗi lượng.

Vàng đang phát huy vai trò trú ẩn khi tình hình chính trị thế giới căng thẳng. Cuối tuần trước, Mỹ và Israel tập kích Iran, khiến lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei thiệt mạng. Iran đã nhanh chóng mở chiến dịch đáp trả nhằm vào lãnh thổ Israel, cũng như hàng loạt căn cứ Mỹ tại các nước Trung Đông.

Kim loại quý đã liên tiếp lập kỷ lục mới trong năm nay, do căng thẳng kinh tế - chính trị toàn cầu leo thang. Tuần trước, JP Morgan và Bank of America dự báo giá vàng có thể lên 6.000 USD. JP Morgan cho rằng nhu cầu từ các ngân hàng trung ương và nhà đầu tư năm nay đủ lớn để kéo giá lên 6.300 USD vào cuối năm.

Cùng thời điểm, giá bạc trong nước giao dịch ở vùng 3,5 - 3,6 triệu đồng, tương đương 93,5 - 96,4 triệu đồng một kg, tăng nhẹ so với hôm qua. Các thương hiệu lớn tiếp tục nhận khách đặt cọc và giao hàng sau vài tháng.

Quỳnh Trang