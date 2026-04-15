Giá vàng trong nước lên cao nhất một tuần

Mỗi lượng vàng sáng nay tăng 1,5 triệu đồng lên gần 175 triệu đồng, mức cao nhất một tuần qua.

10h ngày 15/4, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng tại 171,5 - 174,5 triệu đồng một lượng, tăng 1,5 triệu đồng so với cuối ngày hôm qua. Các thương hiệu khác cũng niêm yết giá vàng miếng tương ứng.

Vàng nhẫn trơn tại SJC sáng nay cũng lên 171,2 - 174,2 triệu đồng một lượng. Tại Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), nhẫn trơn được niêm yết 171 - 174 triệu đồng, còn tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI công bố quanh 172 - 175 triệu đồng một lượng.

Chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới gần đây được thu hẹp đáng kể. Sáng nay, mức chênh giữa hai thị trường dao động 21 triệu đồng một lượng.

Tin tức về khả năng đàm phán lần hai giữa Mỹ và Iran đã giúp thị trường vàng khởi sắc hơn. Thời gian qua, giá vàng chịu sức ép khi xung đột Trung Đông kéo lạm phát lên cao, làm các ngân hàng trung ương ngần ngại hạ lãi suất.

Giá kim loại quý trên thị trường quốc tế biến động mạnh trong ngày vừa qua. Giá vàng giao ngay có lúc lên 4.870 USD trước khi hạ về 4.825 USD một ounce. Quy đổi theo tỷ giá bán Vietcombank, giá vàng thế giới hiện tương đương 153,3 triệu đồng một lượng.

Tương tự vàng, giá bạc miếng, bạc thỏi sáng nay cũng lên 3-3,1 triệu đồng một lượng, tương đương 80-82,7 triệu đồng, mức cao nhất một tuần qua.



Hiện, nguồn cung vàng miếng và nhẫn trơn tại các thương hiệu lớn vẫn nhỏ giọt. SJC gần đây dừng việc bán vàng miếng cho khách đăng ký trực tuyến.

Mới đây, công ty này cho biết fanpage chính thức của doanh nghiệp trên Facebook đã bị tấn công và vô hiệu hóa, đồng thời xuất hiện nhiều trang giả mạo nhằm lừa đảo khách hàng.

SJC khẳng định không có bất kỳ hoạt động nào trên Facebook hiện tại, khuyến nghị khách hàng không nhận đặt cọc, không yêu cầu chuyển khoản trước và không giao dịch ngoài hệ thống. Khách hàng cần lưu ý và cẩn thận lừa đảo khi nhận được các yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân hoặc chuyển tiền từ các fanpage hiện tại.

Trên thị trường ngoại hối, chỉ số USD Index đo lường sức mạnh của đồng bạc xanh giảm 1% từ đầu tuần xuống 98,16 điểm. Trong nước, Vietcombank mua bán USD quanh vùng 26.108 - 26.358 đồng một USD, giảm nhẹ so với hôm qua. Các điểm thu đổi ngoại tệ tại TP HCM mua bán đôla quanh 26.860 - 26.910 đồng một USD.

