Giá vàng lùi về 185 triệu đồng

Mỗi lượng vàng giảm 1,5 triệu đồng về dưới 185 triệu, song vẫn giữ mức chênh lệch hơn 22 triệu đồng so với thế giới.

Sáng 13/3, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng 181,8 - 184,8 triệu đồng, giảm 1,5 triệu đồng so với cuối ngày hôm qua. Các thương hiệu khác cũng niêm yết giá vàng miếng tương tự.

Vàng nhẫn trơn sáng nay được SJC giảm về 181,5 - 184,5 triệu đồng. Cùng lúc, Mi Hồng hạ giá vàng nhẫn về 181,8 - 184,8 triệu đồng. Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI niêm yết nhẫn trơn tại 181,3 - 184,3 triệu đồng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay trong tuần biến động quanh vùng 5.100 - 5.200 USD một ounce. 9h30 theo giờ Hà Nội, giá vàng thế giới giao dịch tại vùng 5.120 USD một ounce, quy đổi theo tỷ giá bán Vietcombank tương đương 162,5 triệu đồng. Chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới vẫn ở mức cao 22 triệu đồng một lượng.

Giá bạc trong nước tuần qua cũng giao dịch trong biên độ hẹp. Trong nước, các thương hiệu lớn mua bán bạc miếng trong vùng 3,1 - 3,3 triệu đồng một lượng, tương đương 84,8 - 87,5 triệu đồng một kg.

Trên thị trường ngoại hối, giá USD chính thức trong xu hướng tăng nhẹ. Sáng nay, Vietcombank niêm yết giá USD tại 26.048 - 26.318 đồng, tăng 7 đồng mỗi USD so với đầu tuần. Giá đôla Mỹ trên thị trường chợ đen giao dịch quanh vùng 27.150 - 27.190 đồng một USD.

Giá vàng ghi nhận đà giảm sau khi xung đột Trung Đông nổ ra. Điều này, theo nhận xét của chuyên gia là bất thường vì vàng vốn được kỳ vọng tăng giá khi căng thẳng chính trị nổ ra. Tuy nhiên, điều này có thể được lý giải trong bối cảnh nhà đầu tư có xu hướng chuyển sang nắm giữ USD để phân bổ lại danh mục.

Theo nhận định của Ngân hàng UOB và chuyên gia của Hội đồng vàng thế giới, giá vàng chịu áp lực trong ngắn hạn khi USD mạnh lên, song triển vọng của kim loại quý trong trung và dài hạn vẫn tích cực.

Quỳnh Trang