Giá vàng giằng co quanh 5.000 USD

Giá vàng thế giới dao động trong biên độ hẹp, quanh 5.000 USD, khi nhà đầu tư tiếp tục theo dõi căng thẳng Mỹ - Iran và chờ thêm dữ liệu lạm phát.

Giá vàng ngày 19/2 (theo giờ Mỹ) dao động trong vùng 4.970-5.020 USD một ounce, tăng và giảm không quá 30 USD so với đóng cửa phiên trước đó. Mỗi ounce giao ngay hiện ở mức 5.000 USD, còn hợp đồng vàng tương lai giao tháng 4 quanh 5.018 USD.

Xu hướng ngắn hạn của bạc tương tự. Sau nhiều phiên liên tiếp dao động với biên độ trên 4%, mỗi ounce bạc đêm qua nhích chưa đến 0,5%, lên 77,6 USD.

Thị trường kim loại quý giằng co khi các căng thẳng địa chính trị chưa có diễn biến mới. Các điểm nóng địa chính trị và kinh tế thường là yếu tố hỗ trợ giá vàng, do kim loại quý này được xem là tài sản trú ẩn an toàn.

Biến động thị trường còn chịu ảnh hưởng từ thông tin số đơn trợ cấp thất nghiệp hàng tuần tại Mỹ giảm. Điều này cho thấy thị trường lao động vẫn đứng vững trước thềm công bố dữ liệu lạm phát cuối tuần này.

"Thị trường đang bị đánh võng, dao động trong biên độ hẹp nhưng biến động cao", ông Daniel Pavilonis, chiến lược gia thị trường cấp cao tại RJO Futures, nhận định.

Nhà đầu tư đang chờ đợi dữ liệu chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ công bố hôm nay (theo giờ địa phương) để có thêm manh mối về lộ trình điều chỉnh chính sách của ngân hàng trung ương. PCE là thước đo lạm phát ưa thích của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed).

Trước đó, biên bản cuộc họp tháng 1 được Fed công bố tối thứ Tư cho thấy các quan chức gần như nhất trí giữ nguyên lãi suất, song vẫn bất đồng về triển vọng chính sách.

Nhìn về dài hạn, nhiều quỹ đầu tư vẫn đặt niềm tin lớn vào vàng. Điển hình như AuAg Funds, một quỹ đầu tư có trụ sở tại Thụy Điển, kỳ vọng giá vàng lên 6.000 USD một ounce, còn bạc lên 133 USD, cùng vượt xa kỷ lục cũ.

Theo quỹ này, những đợt điều chỉnh gần đây thường được "dàn xếp" khi thị trường trở nên quá nóng. Các vị thế bán khống lớn được sử dụng để kéo giá xuống, khiến giới đầu cơ bị loại khỏi cuộc chơi và những nhà đầu tư nhỏ bắt đầu bán ra. Người mua vào sau đó thường chính là những bên đã khởi xướng nhịp giảm trước đó, tức các "tay chơi mạnh" đang tìm kiếm mức giá hấp dẫn để bước vào nhịp tăng tiếp theo của thị trường giá lên.

Ở trong nước, thị trường vẫn đang đóng cửa nghỉ Tết. Mỗi lượng vàng miếng SJC đứng yên ở mức 178-181 triệu đồng.

Phương Đông (theo Reuters, Kitco)