Giá vàng, dầu thế giới tăng vọt vì căng thẳng Trung Đông

Mỗi ounce vàng tăng hơn 100 USD, trong khi giá dầu thế giới đắt thêm 9% vì diễn biến cuối tuần trước tại Trung Đông.

Mở cửa phiên giao dịch sáng 2/3, giá vàng thế giới giao ngay có thời điểm tăng hơn 100 USD lên 5.384 USD một ounce. Thị trường đi lên do căng thẳng địa chính trị leo thang, gây bất ổn kinh tế toàn cầu.

Cuối tuần trước, Mỹ và Israel tập kích Iran, khiến lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei thiệt mạng. Iran đã nhanh chóng mở chiến dịch đáp trả nhằm vào lãnh thổ Israel, cũng như hàng loạt căn cứ Mỹ tại các nước Trung Đông.

Giá vàng thế giới tăng vọt trong phiên sáng 2/3. Đồ thị: Kitco

Vàng là công cụ trú ẩn được ưa chuộng. Kim loại quý đã liên tiếp lập kỷ lục mới trong năm nay, do căng thẳng kinh tế - chính trị toàn cầu leo thang. Tuần trước, JP Morgan và Bank of America dự báo giá vàng có thể lên 6.000 USD. JP Morgan cho rằng nhu cầu từ các ngân hàng trung ương và nhà đầu tư năm nay đủ lớn để kéo giá lên 6.300 USD vào cuối năm.

Ngoài giá vàng, các kim loại quý khác cũng tăng. Giá bạc hiện lên 95,7 USD một ounce. Bạch kim và palladium giao dịch lần lượt tại 2.405 USD và 1.785 USD.

Trên thị trường dầu thô, dầu Brent sáng 2/3 có thời điểm tăng 9% lên 79,4 USD một thùng. Dầu thô Mỹ WTI tăng 8,6% lên 72,6 USD. Trước đó, trong phiên OTC, dầu Brent tăng 10% lên 80 USD một thùng.

Iran có trữ lượng dầu mỏ lớn thứ ba thế giới, với 209 tỷ thùng, theo số liệu của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC). Họ cũng là nước sản xuất dầu lớn thứ ba trong tổ chức này, với 3,3 triệu thùng dầu mỗi ngày, tương đương 3% nhu cầu toàn cầu.

Nhà đầu tư hiện cũng quan tâm đến Eo biển Hormuz - tuyến vận chuyển khoảng 20% lượng dầu bằng đường biển và 20% khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của toàn cầu. Dù tuyến đường thủy chiến lược này hiện chưa bị phong tỏa, các trang theo dõi hàng hải cho thấy tàu chở dầu đang ùn ứ ở cả hai phía eo biển, do lo ngại bị tấn công hoặc không được cấp bảo hiểm cho hành trình.

Jorge Leon - Trưởng bộ phận phân tích địa chính trị tại hãng tư vấn năng lượng Rystad Energy - cho biết: "Tác động lớn nhất với thị trường dầu mỏ là việc lưu thông qua eo biển Hormuz hiện gần như đình trệ, khiến 15 triệu thùng dầu thô không thể tham gia thị trường mỗi ngày. Nếu không sớm có tín hiệu hạ nhiệt căng thẳng, chúng tôi dự báo giá dầu sẽ lên cao đáng kể".

Ajay Parmar, Giám đốc năng lượng và lọc hóa dầu tại ICIS dự báo giá dầu có thể lên 100 USD một thùng, thậm chí vượt ngưỡng này nếu tình trạng gián đoạn tại eo biển Hormuz kéo dài.

Tại cuộc họp ngày 1/3, Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và đồng minh (OPEC+) đã đồng ý tăng sản xuất thêm 206.000 thùng mỗi ngày trong tháng 4. Tuy nhiên, phần lớn số dầu này vẫn cần được vận chuyển ra khỏi Trung Đông bằng tàu chở dầu.

Hà Thu (theo Reuters)