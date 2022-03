Giá vàng, dầu thế giới đồng loạt giảm mạnh

Giá vàng giảm gần 40 USD một ounce, trong khi giá dầu thô mất hơn 5% phiên hôm qua.

Mỗi ounce vàng thế giới giao ngay chốt phiên 14/3 mất 38 USD, xuống 1.953 USD một ounce. Đà giảm kéo dài sang phiên sáng nay, kéo giá vàng xuống 1.951 USD hiện tại.

Giá vàng thế giới giảm mạnh trong phiên 14/3 (đường màu xanh lá).

"Có nhiều thông tin tích cực về chiến sự Nga – Ukraine, giúp thị trường chứng khoán tăng điểm, từ đó gây sức ép lên các thị trường kim loại", Jim Wyckoff – nhà phân tích tại Kitco Metals giải thích.

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm cũng phần nào khiến vàng mất giá. Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tuần này được kỳ vọng thông báo nâng lãi suất.

"Dù tâm lý chuộng rủi ro đang quay lại với các thị trường, tôi sẽ không nói rằng giá vàng đã chạm đỉnh đâu. Vì tình hình Ukraine còn thiếu chắc chắn. Mọi chuyện có thể thay đổi rất nhanh", Carsten Menke – nhà phân tích tại Julius Baer cho biết.

Trên thị trường dầu thô, giá hôm qua cũng chịu sức ép do thông tin Mỹ đang tìm đến Venezuela để tăng cung dầu do chiến sự Nga – Ukraine. Bên cạnh đó, việc Trung Quốc phong tỏa các thành phố do số ca nhiễm Covid-19 tăng vọt được dự báo ảnh hưởng đến nhu cầu năng lượng. Kỳ vọng về tiến triển trong đàm phán Nga – Ukraine cũng kéo giá xuống.

Chốt phiên, giá dầu thô Mỹ WTI giảm gần 6%, về 103 USD một thùng. Trong phiên, giá có thời điểm về dưới 100 USD.

Dầu Brent cũng giảm hơn 5% xuống 107 USD một thùng. Hiện tại, giá hai loại dầu này lần lượt là 100,8 USD và 105 USD.

Hà Thu (theo Reuters, Market Watch)