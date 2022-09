Giá vàng, dầu thế giới bật tăng sau lệnh động viên của ông Putin

Giá dầu thô Brent, WTI tăng 3%, trong khi mỗi ounce vàng tăng hơn 10 USD vì căng thẳng Ukraine leo thang.

Tổng thống Nga Vladimir Putin chiều nay phát lệnh động viên tại Nga, triệu tập thêm 300.000 quân nhân phục vụ chiến dịch quân sự tại Ukraine. Đây là lần đầu tiên Nga ban bố lệnh động viên quân nhân kể từ sau Thế chiến II.

Sau thông tin trên, giá dầu Brent có lúc tăng 2,96% lên 93,3 USD một thùng. Dầu thô Mỹ WTI cũng tăng 3,07% lên 86,52 USD. Hồi tháng 3, giá dầu thô từng lên đỉnh 8 năm do xung đột tại Ukraine.

Giá dầu Brent bật tăng trong phiên giao dịch hôm nay. Biểu đồ: Bloomberg

Theo Warren Patterson – Giám đốc nghiên cứu hàng hóa tại ING, động thái leo thang căng thẳng này sẽ càng gây bất ổn cho nguồn cung dầu và khí đốt từ Nga. "Việc này có thể khiến phương Tây càng áp đặt thêm nhiều lệnh trừng phạt khắc nghiệt lên Nga", ông cho biết.

Lệnh cấm nhập dầu Nga của EU sẽ có hiệu lực ngày 5/12. Trong khi đó, Mỹ cho biết không kỳ vọng có đột phá trong việc hồi sinh thỏa thuận hạt nhân với Iran trong tuần này. Việc này sẽ khiến viễn cảnh dầu Iran quay lại thị trường quốc tế càng xa vời.

Thông báo của ông Putin cũng kéo giá các tài sản trú ẩn đi lên. Trên thị trường vàng, giá mỗi ounce chiều nay có lúc tăng hơn 10 USD lên 1.675 USD, đảo chiều so với phiên hôm qua. Trước đó, giá vàng vốn đang chịu sức ép trước khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục nâng lãi suất.

Yen Nhật - đồng tiền trú ẩn được ưa chuộng - cũng tăng giá so với USD, lên 143,6 yen đổi một USD. Lợi suất trái phiếu chính phủ các nước, vốn đang tăng do kỳ vọng ngân hàng trung ương thắt chặt tiền tệ, giờ lại giảm do nhu cầu tài sản an toàn.

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 2 năm hiện còn 3,94%, giảm từ đỉnh 15 năm hôm qua tại 3,99%. Lợi suất loại kỳ hạn 10 năm cũng giảm từ đỉnh 11 năm hôm qua tại 3,6% về 3,53% chiều nay.

Hà Thu (theo Reuters, CNBC)