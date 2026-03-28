Giá vàng, dầu cùng tăng, chứng khoán Mỹ thấp nhất 7 tháng

Mỗi ounce vàng tăng gần 120 USD, dầu Brent lên hơn 110 USD một thùng, trong khi các chỉ số chính tại Wall Street giảm gần 2%.

Đóng cửa phiên giao dịch 27/3, mỗi ounce vàng thế giới giao ngay tăng 116 USD lên 4.493 USD. Lực mua bắt đáy giúp giá kim loại quý hồi phục sau phiên giảm mạnh trước đó. Nhà đầu tư cũng đang tìm kiếm các tín hiệu cho thấy xung đột tại Trung Đông đang hạ nhiệt.

"Các đợt bán tháo gần đây đang tạo ra cơ hội mua vào rất tốt. Giá đã xuống dưới mức trung bình động 200 ngày. Đây là thời cơ tuyệt vời để mua vàng", Daniel Pavilonis - chiến lược gia thị trường cấp cao tại RJO Futures nhận định. Ông dự báo giá vàng sẽ tăng dần trong vài tuần tới.

Giá vàng thế giới tăng trở lại trong phiên 27/3. Đồ thị: Kitco

Chiến sự tại Trung Đông đã kéo dài 4 tuần, lan rộng toàn khu vực, khiến giá năng lượng tăng cao và thổi bùng nỗi lo lạm phát. Việc này khiến nhà đầu tư giảm kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất. Lãi suất cao khiến vàng kém hấp dẫn thời gian qua, do kim loại quý không trả lãi cố định.

Dù vậy, Commerzbank vẫn nâng dự báo giá vàng cuối năm nay, từ 4.900 USD lên 5.000 USD. Họ cho rằng đà giảm hiện tại không kéo dài.

Trong khi đó, giá dầu thô tiếp tục tăng khi nhà đầu tư ngờ vực khả năng các bên đạt thỏa thuận ngừng bắn tại Trung Đông. Dầu Brent chốt phiên cuối tuần tăng 4,2% lên 112,5 USD một thùng. Dầu WTI tăng 5,5% lên 99,6 USD.

Từ khi xung đột diễn ra, giá Brent đã tăng 53%, trong khi WTI tăng 45%. Chiến sự khiến nguồn cung dầu toàn cầu giảm 11 triệu thùng mỗi ngày. Tổ chức Năng lượng Quốc tế (IEA) gọi đây là đợt gián đoạn nguồn cung lớn nhất lịch sử. Giá xăng dầu tại các nước cũng leo thang.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gia hạn cho Iran mở lại eo biển Hormuz. Tuy nhiên, Mỹ cũng điều thêm hàng nghìn binh sĩ tới Trung Đông, đồng thời cân nhắc sử dụng lực lượng trên bộ để kiểm soát đảo Kharg - trung tâm xuất khẩu dầu chiến lược của Iran.

Trên thị trường chứng khoán Mỹ, cả 3 chỉ số chủ chốt giảm phiên thứ 2 liên tiếp, xuống thấp nhất kể từ tháng 8/2025. DJIA và S&P 500 cùng mất 1,7%, trong khi Nasdaq Composite giảm 2,1%.

Bất ổn về Trung Đông và lo ngại lạm phát giá năng lượng tiếp tục gây sức ép lên thị trường. Chỉ số Nasdaq đã rơi vào vùng giá xuống từ phiên trước đó, hiện giảm hơn 12,5% kể từ đỉnh tháng 10/2025. Chỉ số này gồm các cổ phiếu công nghệ vốn nhạy cảm với triển vọng lãi suất và tăng trưởng kinh tế.

"Thị trường chứng khoán vẫn liên quan mật thiết đến giá dầu. Giá dầu tăng cao sẽ khiến giá cổ phiếu xuống thấp", Glen Smith - Giám đốc Đầu tư tại GDS Wealth Management cho biết. DJIA và S&P 500 đã ghi nhận 5 tuần giảm liên tiếp.

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng phiên cuối tuần cũng khiến nhà đầu tư rời bỏ cổ phiếu. Lợi suất loại kỳ hạn 10 năm có thời điểm lên 4,48% - cao nhất kể từ tháng 7/2025. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 30 năm chạm mốc quan trọng là 5%.

Hà Thu (theo Reuters, CNN)