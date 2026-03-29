Giá vàng có thể tiếp tục phục hồi tuần tới

Sau một tuần biến động quanh mốc 4.500 USD, hơn một nửa chuyên gia Phố Wall và nhà đầu tư cá nhân tin rằng giá vàng tiếp tục phục hồi tuần tới.

Tuần qua, giá vàng thế giới có lúc vượt 4.600 USD trước khi điều chỉnh về khoảng 4.360 USD, rồi tăng trở lại và kết tuần sát 4.500 USD một ounce.

Diễn biến này củng cố kỳ vọng vàng đã tạo đáy ngắn hạn khi giữ vững vùng hỗ trợ 4.300-4.600 USD.

Khảo sát của Kitco với 16 chuyên gia cho thấy một nửa ủng hộ giá vàng tăng trong tuần tới, 19% cho rằng kim loại quý giảm giá và 31% nhận định đi ngang. Trong khi đó, khảo sát trực tuyến với 263 nhà đầu tư cá nhân cho thấy 53% người tham gia kỳ vọng giá tăng, 23% dự báo giảm và 24% cho rằng kim loại quý giữ nguyên giá.

Một số chuyên gia nhận định nhịp giảm vừa qua là phản ứng quá mức trước căng thẳng địa chính trị, trong khi xu hướng tăng về dài hạn của vàng vẫn được duy trì. Giá kim loại quý tiếp tục được hỗ trợ bởi các yếu tố kỹ thuật, như việc giữ vững vùng hỗ trợ và xu hướng tăng theo đường trung bình 200 ngày.

Khảo sát của Kitco với nhà đầu tư Phố Wall và cá nhân về diễn biến giá vàng tuần 31/3 đến 3/4.

Marc Chandler, Giám đốc điều hành Bannockburn Global Forex, nhận định: "Giá vàng giao ngay đã giữ được đường trung bình 200 ngày quanh 4.092 USD, mức thấp nhất kể từ tháng 11 năm ngoái".

"Đà tăng bị chặn lại giữa tuần, dự kiến đạt trên 4.602 USD. Nếu vượt mức này, xu hướng kỹ thuật tích cực hơn và có thể hướng tới 4.760 USD. Tuy nhiên, leo thang xung đột Iran có thể kéo giá quay lại đáy, với vùng hỗ trợ quanh 4.350-4.375 USD".

"Có suy đoán cho rằng nếu các nước xuất khẩu dầu Trung Đông cần nguồn thu, họ có thể đang bán trái phiếu Mỹ và vàng", ông nói thêm.

John Weyer, Giám đốc phòng hộ thương mại tại Walsh Trading, cho rằng bất ổn từ căng thẳng Iran khiến thị trường kim loại rất khó dự báo. Theo ông, yếu tố kỹ thuật vẫn quan trọng, nhưng rủi ro địa chính trị có thể bất ngờ đẩy giá vàng vượt xa mốc 5.000 USD.

Tuần tới, thị trường tập trung vào báo cáo việc làm tháng của Mỹ - dữ liệu được xem là yếu tố chính ảnh hưởng tới kỳ vọng chính sách tiền tệ. Ngoài ra, các phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell cùng loạt chỉ số kinh tế khác về việc làm, niềm tin tiêu dùng, PMI sản xuất cũng sẽ được công bố.

Quỳnh Trang