Giá vàng có thể tăng tuần tới

Nhiều nhà phân tích cho rằng giá vàng có thể đã chạm đáy sau khi giảm 4 tuần liên tiếp nên có khả năng giá kim loại quý này sẽ đi lên trong tuần tới.

Theo khảo sát mới nhất của Kitco News với 15 nhà phân tích Phố Wall, 40% lạc quan, khoảng 30% dự đoán giá giảm, số còn lại có quan điểm trung lập về giá vàng tuần tới.

Trong khi đó, cuộc thăm dò trực tuyến trên Main Street với 484 đơn vị tham gia cũng cho kết quả khá tương đồng. Trong số này, 42% cho rằng vàng sẽ tăng giá vào tuần tới. 38% phỏng đoán mức giá thấp hơn, trong khi số còn lại giữ quan điểm trung lập.

Colin Cieszynski - Giám đốc chiến lược thị trường tại SIA Wealth Management, nhận thấy tiềm năng ít nhất là vàng sẽ phục hồi trong ngắn hạn. "Sự sụt giảm gần đây của giá vàng chủ yếu được thúc đẩy bởi sự phục hồi của USD. Điều đó nói lên rằng, rất nhiều vốn đang đổ vào Mỹ để tìm kiếm một nơi phòng thủ, vàng có thể tiếp tục gặp khó khăn so với USD", ông phân tích.

Giá vàng trượt xuống mức thấp nhất 10 tháng trên thị trường quốc tế trong tuần qua. Cục Dữ trữ Liên bang Mỹ (Fed) thắt chặt chính sách tiền tệ trong bối cảnh lạm phát gia tăng và chỉ số USD lên mức cao nhất trong 20 năm đã dẫn đến sự sụt giảm nghiêm trọng của giá vàng.

Theo các chuyên gia, các nhà đầu tư ưa thích đồng bạc xanh để trú ẩn an toàn hơn vàng. Tâm lý trên xuất hiện trước bối cảnh lạm phát của Mỹ đã tăng trở lại hơn mức dự kiến trong tháng 5. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 1% so với tháng 4, đưa lạm phát lên mức cao nhất trong 40 năm là 8,6%. Tình trạng trên có thể mở đường cho các đợt tăng lãi suất của Fed trong tương lai.

"Điều này sẽ kéo lãi suất vàng xuống thấp hơn, cho đến khi cuộc họp tiếp theo của Fed diễn ra", Pritam Patnaik - Trưởng bộ phận hàng hóa tại Axis Securities, cho biết.

Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần rồi, vàng giao ngay chốt mức 1.740,9 USD một ounce, giảm hơn 60 USD so với tuần trước và là tuần giảm thứ tư liên tiếp. Vàng vẫn dễ bị bán tháo thậm chí còn lớn hơn khi các thị trường sẵn sàng cho một đợt tăng lãi suất mạnh khác của Fed trong tháng 7 này.

Vàng trượt xuống mức giá thấp nhất 10 tháng trong tuần rồi. Nguồn: CNBC

Các nhà phân tích lưu ý rằng, giá kim loại quý này có thể kiểm tra mốc 1.700 USD một ounce và thậm chí có thể là 1.650 USD. Tuy nhiên, mức thấp đó có thể là đáy. Các nhà đầu tư có thể quay trở lại với vàng ở mức giá đó, Edward Moya - nhà phân tích thị trường cấp cao của OANDA, dự đoán.

Nhà phân tích kim loại quý Suki Cooper của Standard Chartered cho biết: "Vàng đã giảm xuống mức được thấy lần cuối vào tháng 9/2021 và về mặt kỹ thuật, kim loại quý đang giao dịch trong vùng quá bán". Quá bán (oversold) là tình trạng một tài sản đang giao dịch tại mức giá thấp và có khả năng giá sẽ bật lên lại.

Bà cũng lưu ý, tháng 7 là giai đoạn nhu cầu mua vàng chậm lại theo mùa. Niềm tin vàng là nơi trú ẩn an toàn đã bị xói mòn đáng kể. "Chúng tôi kỳ vọng vàng sẽ tiếp tục nhận được tín hiệu từ các động lực vĩ mô. Do đó, giá có thể kiểm tra ở mức thấp hơn vào cuối năm, nhưng lo ngại về lạm phát sẽ hạn chế sự giảm giá của kim loại quý", và dự báo.

Tháng 6 là một tháng cực kỳ khó khăn đối với hầu hết loại tài sản và đánh dấu nửa đầu năm tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ qua. Tính đến cuối tháng 6, mặc dù vàng thỏi mất điểm, nó vẫn tương đối ổn định ở mức giảm 1,2% so với đầu năm, trong khi bạc thỏi đã giảm 13%. Cổ phiếu các đơn vị khai thác vàng bị ảnh hưởng nặng nề trong tháng 6 và giảm 9,9% so với đầu năm. Con số này vẫn thấp hơn nhiều so với mức giảm 20,58% của chỉ số S&P 500 và mức 9,14% lịch sử của thị trường trái phiếu.

Tiểu Gu (theo Kitco News, Mint)