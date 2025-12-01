Giá vàng có thể tăng tuần này

Chuyên gia Phố Wall và các nhà đầu tư cá nhân cùng lạc quan về giá vàng, nhờ niềm tin Fed sẽ giảm thêm lãi suất trong tháng 12.

Sau nhiều tuần biến động, vàng vừa có tuần giao dịch ổn định. Kết thúc tuần trước, kim loại quý ở mức 4.226 USD, cao nhất hai tuần.

Trước diễn biến trên, khảo sát tuần của Kitco News cho thấy giới phân tích phố Wall lạc quan hơn, và nhà đầu tư cá nhân củng cố niềm tin giá tiếp tục đi lên. Trong 14 chuyên gia phân tích tham gia khảo sát, 11 người (tương đương 79%) dự đoán vàng tăng tuần này, và chỉ một người cho rằng giá sẽ giảm. Hai nhà phân tích còn lại, chiếm 14%, dự đoán kim loại quý đi ngang.

Tại cuộc thăm dò trực tuyến, Kitco ghi nhận 260 lượt bình chọn từ nhà đầu tư cá nhân. Kết quả, 183 phiếu, tương đương 70%, đánh giá tích cực về tuần này. Tỷ lệ dự báo giảm và trung lập lần lượt ở mức 11% và 19%.

Dự báo giá vàng tuần 1-5/12. Nguồn: Kitco

Chủ tịch Asset Strategies International Rich Checkan tin tưởng kim loại quý tăng giá tiếp. "Xung đột Ukraine chưa hạ nhiệt và kỳ vọng Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) cắt lãi suất lần 3 trong năm đang tăng trở lại, là yếu tố hỗ trợ vàng", ông nêu.

James Stanley, chiến lược gia cấp cao tại Forex nói không có lý do gì để bi quan về vàng. Tuy nhiên, ông cảnh báo việc "mua đuổi" lúc này sẽ dẫn đến khả năng "đu đỉnh" cao, do một số nhà đầu tư dài hạn có thể chốt lời trước cuối năm.

Alex Kuptsikevich, nhà phân tích cấp cao của FxPro, dự báo giá vàng giảm tuần tới. Ông mô tả giao dịch kim loại quý giằng co giữa kỳ vọng Fed tiếp tục nới lỏng tiền tệ, nhưng các yếu tố khác vẫn gây áp lực lên giá.

Trung lập hơn, Adrian Day, Chủ tịch Adrian Day Asset Management cho rằng giá vàng khó bứt phá, cho đến khi Fed chính thức công bố lãi suất tháng 12. "Việc hạ lãi suất đã được phản ánh trước vào giá, nên rủi ro là Fed không cắt giảm. Tuy nhiên, có vẻ mức đáy sau đợt lập đỉnh tháng 10 đã hình thành và giá vàng có thể đi ngang trước khi có nhịp tăng tiếp theo", ông nhận định.

Phiên An (theo Kitco)