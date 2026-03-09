Giá vàng có thể diễn biến khó lường

Phố Wall chia rẽ trong dự báo xu hướng giá vàng còn các nhà đầu tư cá nhân tin thị trường vẫn tăng trong bối cảnh xung đột Trung Đông.

Tuần qua, giá vàng thế giới biến động mạnh do tâm lý bất an về các cuộc không kích của Mỹ và Israel vào Iran. Kim loại quý khởi động giao dịch quanh mức 5.300 USD mỗi ounce, lên cao nhất 5.400 USD và chốt lại ở mức 5.171 USD, khi thị trường cân nhắc những hệ lụy tiềm tàng khi xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nhìn chung, giá vàng giao ngay giảm gần 3,7% trong tuần, chấm dứt chuỗi 4 tuần tăng liên tiếp.

Khảo sát mới nhất của Kitco với 18 nhà phân tích Phố Wall cho thấy diễn biến sắp tới có thể khó lường. Chỉ một nửa, tương đương 9 chuyên gia kiên trì quan điểm lạc quan tuần này. Trong khi 4 người (22%) dự báo giá giảm, còn 5 nhà phân tích cho rằng rủi ro trong ngắn hạn khá cân bằng.

Dự báo giá vàng tuần 9-13/3. Nguồn: Kitco

Rich Checkan, Chủ tịch kiêm CEO Asset Strategies International tin giá vàng sẽ biến động. "Sau một tuần các nhà đầu tư cố gắng phân tích tác động của cuộc xung đột ở Iran lên giá vàng, tôi thấy họ dần quay trở lại thị trường", ông nói.

Jesse Colombo, đồng sáng lập BubbleBubble Report, thừa nhận kim loại quý gần đây chịu áp lực bán chốt lời. Các nhà giao dịch rút tiền từ các vị thế đang có lãi để bù đắp thua lỗ ở những thị trường khác sau cú sốc Iran, trong bối cảnh chỉ số USD tăng mạnh. Nhưng ông cho rằng "vàng vẫn đang ở vị thế khá vững".

Đồng quan điểm, Adrian Day, Chủ tịch Adrian Day Asset Management, dự đoán vàng hồi phục. Theo ông, nếu tình hình Iran xấu đi, một đợt tăng giá khác có thể xuất hiện.

Ngược lại, Marc Chandler, CEO Bannockburn Global Forex, nhận định cuộc chiến ở Trung Đông không mang lại lợi ích cho vàng. Ông dự báo nếu giá bị phá vỡ mốc 5.000 USD, nó còn có thể giảm về vùng 4.850 USD.

Dự báo này được Alex Kuptsikevich, nhà phân tích thị trường cấp cao tại FxPro, ủng hộ. Theo ông, khả năng khá cao vàng quay lại mức 4.900 USD và giảm sâu hơn những tuần tới. "Dù nhu cầu với tài sản trú ẩn an toàn gia tăng, vàng vẫn giảm mạnh tuần qua, trong bối cảnh nguồn cung ở mức cao tại các vùng giá hiện tại", ông chỉ ra.

Tuần này, ngoài tình hình chiến sự Trung Đông, một số dữ liệu kinh tế được các nhà giao dịch chờ đợi như chỉ số lạm phát và tăng trưởng của Mỹ. Theo đó, báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 2 sẽ được công bố vào 11/3. Hai ngày sau đó, nước này sẽ có thông tin về GDP sơ bộ quý IV, chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) và khảo sát tâm lý người tiêu dùng tháng 3.

Phiên An (theo Kitco)