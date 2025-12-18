Giá vàng, bạc tiếp tục tăng

Tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ cao nhất 4 năm và căng thẳng Mỹ - Venezuela khiến giá bạc, vàng đồng loạt bật tăng phiên 17/12.

Đóng cửa phiên giao dịch 17/12, giá vàng thế giới giao ngay tăng 36 USD lên 4.337 USD một ounce. Thị trường tăng sau báo cáo việc làm Mỹ ngày 16/12. Theo đó, nền kinh tế này tạo thêm 64.000 việc làm trong tháng 11, cao hơn dự báo. Tuy nhiên, tỷ lệ thất nghiệp lại lên 4,6% - cao nhất 4 năm.

Thị trường lao động yếu đi có thể làm tăng khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) giảm lãi suất. Giá kim loại quý có xu hướng tăng trong môi trường lãi suất thấp.

Giá vàng thế giới tăng gần 40 USD trong phiên 17/12. Đồ thị: Kitco

"Các thị trường vẫn đang đặt cược Fed giảm lãi suất thêm 2 lần nữa trong nửa đầu năm 2026. Tâm lý này có thể tiếp tục hỗ trợ giá vàng trong giai đoạn đó", Bas Kooijman - CEO DHF Capital nhận định.

Tuần trước, Fed giảm lãi suất lần thứ 3 và cũng là lần cuối cùng trong năm nay. Lãi suất tham chiếu tại Mỹ hiện về 3,5-3,75%.

Thị trường hiện chờ Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) công bố ngày 18/12. Chỉ số giá chi tiêu cá nhân (PCE) - thước đo lạm phát ưa thích của Fed - cũng sẽ được công bố sau đó một ngày.

Nhu cầu mua vàng trú ẩn càng lên cao sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đề nghị "chặn" toàn bộ tàu dầu bị trừng phạt ra vào Venezuela. Đây là động thái mới nhất của Washington nhằm gây sức ép lên chính quyền Tổng thống Nicolas Maduro.

Giá bạc chạm 66,88 USD một ounce. Từ đầu năm, bạc đã tăng 129% - gấp đôi mức tăng 65% của vàng.

"Bạc đang kéo vàng tăng theo. Một phần dòng tiền đang rời khỏi vàng để chuyển sang bạc, bạch kim và palladium", Edward Meir - nhà phân tích tại Marex nhận định. Ông dự báo giá bạc lên 70 USD một ounce trong ngắn hạn.

Giá bạch kim chốt phiên 17/12 tăng 2,2% lên 1.890 USD - cao nhất 17 năm. Palladium tăng tương tự, lên 1.635 USD.

Hà Thu (theo Reuters)