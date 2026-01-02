Giá vàng, bạc thế giới tăng trở lại

Mở cửa phiên giao dịch đầu tiên của năm 2026, giá vàng, giá bạc thế giới giao ngay đồng loạt đi lên.

Giá vàng hiện tăng 29 USD lên 4.347 USD một ounce. Trong khi đó, giá bạc tăng 1,1 USD lên 72,6 USD.

Thị trường hồi phục sau các phiên giảm mạnh cuối năm ngoái, do nhà đầu tư bán ra chốt lời sau một năm kim loại quý bùng nổ. Một nguyên nhân khác là CME Group - tập đoàn vận hành các sàn giao dịch phái sinh lớn đầu tuần này nâng yêu cầu ký quỹ với hợp đồng tương lai vàng lần thứ hai chỉ trong một tuần. Những động thái như vậy thường gây áp lực lên giá trong ngắn hạn.

Giá vàng thế giới tăng trở lại trong phiên đầu năm. Đồ thị: Kitco

Trên Kitco, nhà phân tích Jim Wyckoff nhận định phiên giao dịch 2/1 có thể là phiên quan trọng nhất với sức tăng của vàng và bạc. Giá đóng cửa phiên này nhiều khả năng sẽ định hình xu hướng giao dịch và quỹ đạo giá của cả hai kim loại này trong vài tuần tới.

Năm ngoái, giá vàng tăng 66%, còn bạc tăng 161%. Bạc được hỗ trợ nhờ Mỹ công nhận là khoáng sản thiết yếu, chuỗi cung ứng thiếu hụt, nhu cầu dùng trong công nghiệp và đầu tư tăng.

Trong khi đó, vàng là công cụ trú ẩn an toàn trong thời kỳ bất ổn. Giá kim loại quý năm ngoái tăng mạnh nhất kể từ năm 1979, chủ yếu do lãi suất nhiều nơi giảm, bất ổn địa chính trị, lực mua mạnh của các ngân hàng trung ương và quỹ ETF.

Năm 2026 được dự báo tiếp tục có nhiều biến động với kinh tế - chính trị toàn cầu. Từ chiến sự Nga - Ukraine, căng thẳng Mỹ - Venezuela, xung đột Israel - Iran đến Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) thay Chủ tịch - yếu tố tác động mạnh nhất đến đồng đôla Mỹ. Nhà đầu tư hiện đặt cược Fed giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp tháng 1 này.

Năm nay, giá kim loại quý thế giới được dự báo tiếp tục tăng. Goldman Sachs kỳ vọng giá vàng lên 4.900 USD một ounce cuối năm. Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) dự báo giá tăng thêm 15-30% từ mốc hiện tại. Trong khi đó, giá bạc có thể lên 100 USD một ounce.

Hà Thu (theo Reuters, Kitco)