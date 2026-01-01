Giá vàng, bạc thế giới quay đầu giảm phiên cuối năm

Giá các kim loại quý cùng đi xuống trong phiên 31/12, một phần do nhà đầu tư bán chốt lời sau năm bùng nổ.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 31/12, giá vàng thế giới giao ngay giảm 20 USD, về 4.317 USD một ounce. Giá bạc giảm 4,6 USD về 71,5 USD.

Cả hai kim loại quý đều trải qua phiên biến động giá mạnh. Giá vàng có thời điểm lên trên 4.370 USD, sau đó lại về sát 4.270 USD một ounce. Tương tự, giá bạc dao động trong khoảng 70-76 USD.

Giá vàng thế giới quay đầu giảm trong phiên 31/12. Đồ thị: Kitco

Giới phân tích cho rằng nhà đầu tư đã bán ra chốt lời sau một năm bùng nổ của thị trường kim loại quý. Một nguyên nhân khác là CME Group - Tập đoàn vận hành các sàn giao dịch phái sinh lớn nâng yêu cầu ký quỹ với hợp đồng tương lai vàng lần thứ 2 chỉ trong một tuần. Những động thái như vậy thường gây áp lực lên giá trong ngắn hạn.

Tổng cộng cả năm, giá vàng tăng 66%, còn bạc tăng 161%. Bạc được hỗ trợ nhờ Mỹ công nhận là khoáng sản thiết yếu, chuỗi cung ứng thiếu hụt, nhu cầu dùng trong công nghiệp và đầu tư tăng.

Trong khi đó, vàng là công cụ trú ẩn an toàn trong thời kỳ bất ổn. Giá kim loại quý năm nay tăng mạnh nhất kể từ năm 1979, chủ yếu do lãi suất nhiều nơi giảm, bất ổn địa chính trị, lực mua mạnh của các ngân hàng trung ương và quỹ ETF.

Trên Kitco, nhà phân tích Jim Wyckoff nhận định phiên giao dịch 2/1 có thể là phiên quan trọng nhất với sức tăng của vàng và bạc. Giá đóng cửa phiên này nhiều khả năng sẽ định hình xu hướng giao dịch và quỹ đạo giá của cả hai kim loại này trong vài tuần tới.

Năm 2026 được dự báo tiếp tục có nhiều biến động với kinh tế - chính trị toàn cầu. Từ diễn biến xung đột Nga - Ukraine đến Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) thay Chủ tịch - yếu tố tác động mạnh nhất đến đồng đôla Mỹ.

Năm nay, giá kim loại quý thế giới được dự báo tiếp tục tăng. Goldman Sachs kỳ vọng giá vàng lên 4.900 USD một ounce cuối năm. Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) dự báo giá tăng thêm 15-30% từ mốc hiện tại.

Trong khi đó, nhu cầu bạc dùng trong công nghiệp toàn cầu dự kiến tiếp tục tăng trong 5 năm tới. Năng lượng mặt trời, xe điện và hạ tầng liên quan, cùng trung tâm dữ liệu và AI, được kỳ vọng khiến nhu cầu bạc tăng mạnh đến năm 2030. Năm nay, giá được dự báo lên 100 USD một ounce.

Hà Thu (theo Kitco)