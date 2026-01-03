Giá vàng, bạc tăng trong phiên đầu năm

Bất ổn địa chính trị và kỳ vọng Mỹ giảm lãi suất tiếp tục hỗ trợ thị trường kim loại quý trong phiên 2/1.

Chốt phiên giao dịch 2/1, giá vàng thế giới giao ngay tăng 14 USD lên 4.330 USD một ounce. Trong phiên, giá có thời điểm lên 4.403 USD, sau đó giảm dần về cuối. Giá bạc cũng có diễn biến tương tự, chốt phiên tăng 1,2 USD lên 72,7 USD.

Thị trường kim loại quý hôm qua vẫn được hỗ trợ bởi các yếu tố tương tự năm ngoái. Đó là căng thẳng địa chính trị và kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) giảm lãi suất. "Thị trường vẫn đang nhắc đến khả năng giảm lãi suất tháng 3 và một lần nữa trong năm nay. Cùng với rủi ro liên quan đến thuế nhập khẩu và nợ công của Mỹ, giá vàng, bạc, bạch kim và palladium đều được kéo lên cao", Bart Melek - Giám đốc Chiến lược Hàng hóa Toàn cầu tại TD Securities nhận xét.

Giá vàng thế giới tăng trong phiên 2/1. Đồ thị: Kitco

Nhà đầu tư hiện dự báo Fed giảm lãi suất 2 lần năm nay, mỗi lần 25 điểm cơ bản (0,25%). Vàng có xu hướng tăng giá trong môi trường lãi suất thấp.

Các tin tức về bất ổn tại Iran, các vấn đề tại Gaza và thỏa thuận hòa bình Nga - Ukraine chưa đạt được đều khiến nhà đầu tư mua vàng trú ẩn. "Trên góc độ kỹ thuật, thị trường hiện dự báo giá vàng giao tháng 2 có thể lên trên ngưỡng kháng cự là 4.584 USD", Jim Wyckoff - nhà phân tích kim loại quý tại Kitco Metals nhận định.

Trên thị trường vật chất, giá vàng tại Ấn Độ và Trung Quốc lần đầu cao hơn giá thế giới trong 2 tháng qua. Nguyên nhân là nhu cầu tiêu dùng tăng sau khi giá quốc tế hạ nhiệt.

Bạch kim phiên 2/1 tăng 3,5% lên 2.125 USD một ounce. Palladium cũng tăng gần 2% lên 1.636 USD. Năm ngoái, hai kim loại quý này tăng lần lượt 127% và 76%. Bạc và Bạch kim đều được Mỹ công nhận là khoáng sản thiết yếu, đều thiếu nguồn cung và có tồn kho thấp do nhu cầu đầu tư và sử dụng trong công nghiệp tăng mạnh.

Hà Thu (theo Reuters, Kitco)