Giá USD xuống thấp nhất 2 tháng

Mỗi USD ngân hàng sáng nay giảm 40 đồng so với sáng hôm qua, xuống 23.280 đồng, mức thấp nhất hơn 2 tháng qua.

Ngày 10/6, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết 23.222 đồng, giảm 10 đồng so với hôm qua. Với biên độ +/- 3% được quy định, hiện tỷ giá USD các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 22.525 - 23.919 đồng.

Giá USD trong các ngân hàng cũng tiếp tục đi xuống. 9h30 sáng nay, Vietcombank giữ nguyên giá mua bán so với cuối chiều hôm qua, ở mức 23.070 - 23.280 đồng một USD. Tuy nhiên, giá này thấp hơn 40 đồng so với đầu ngày 9/6 và rẻ hơn tới 90 đồng so với tuần trước. Cùng lúc, giá USD mua bán tại Sacombank được yết ở mức 23.090 - 23.300 đồng, giảm nhẹ so với cuối chiều hôm qua và giảm hơn 40 đồng so với đầu ngày 9/6.

Như vậy, đồng đôla Mỹ đã xuống mức thấp nhất trong hơn hai tháng qua và tương đương với giá hồi giữa tháng 3 - mức trước khi có biến động mạnh do tâm lý hoảng loạn của nhà đầu tư thế giới.

Trên thị trường tự do, giá mua bán USD cũng giảm 40 đồng về mức 23.180 - 23.230 đồng.

Theo nhận định của Công ty chứng khoán MBS, dự trữ ngoại hối tiếp tục tăng cao do hoạt động xuất siêu cùng với lạm phát được kiểm soát giúp tiền đồng giữ vững giá trị so với USD.

Trong bối cảnh nền kinh tế Mỹ công bố các số liệu vĩ mô ảm đạm, chỉ số USD - thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền chủ chốt khác giảm gần 4% trong một tháng qua, về mức 96,34 điểm vào lúc 9h45 sáng (giờ Việt Nam).

Còn với giá vàng, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) sáng nay yết giá mua bán ở 48,4 - 48,75 triệu đồng một lượng, đang hạ nhiệt sau khi vọt lên 49 triệu đồng vào đầu tháng nay.

Trên thị trường thế giới, mỗi ounce vàng lúc 10h30, giờ Việt Nam, giao dịch quanh 1.719 USD, tăng khoảng 4 USD so với mở cửa. Quy ra tiền Việt, mỗi lượng vàng quốc tế hiện tương đương 48,25 triệu đồng.

Quỳnh Trang