Giá USD tự do xuống dưới 25.000 đồng

Tỷ giá có dấu hiệu hạ nhiệt khi USD chợ đen chiều nay xuống dưới 25.000 đồng, trong ngân hàng cũng chững lại hai tuần gần đây.

Hôm nay, các điểm thu đổi ngoại tệ trên thị trường tự do đồng loạt hạ giá mua bán USD 120-170 đồng. Cụ thể, giá mua bán đôla Mỹ tại các điểm thu đổi ngoại tệ Hà Nội hiện ở mức 24.850 - 24.900 đồng, giảm 120-170 đồng so với hôm qua. Còn nếu so với mức đỉnh gần 25.400 đồng thiết lập cuối tháng 10, mỗi USD hiện thấp hơn 500 đồng.

Trong ngân hàng, tỷ giá USD/VND cũng dứt chuỗi tăng liên tiếp và có dấu hiệu chững lại hai tuần gần đây. Tại Vietcombank, giá USD có lúc lên gần 24.900 đồng nhưng hiện nay dao động 24.580 – 24.860 đồng. Giá mua bán USD tại Sacombank ở mức 24.640 – 24.860 đồng. Còn tại Eximbank, giá cũng đi ngang ở 24.620 – 24.860 đồng.

Chỉ số USD Index – thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh cũng trong xu hướng đi xuống từ đầu tháng 11 về vùng thấp nhất 3 tháng. So với đầu tháng nay, USD Index đã giảm hơn 5% về 106 điểm.

Giao dịch USD tại ngân hàng thương mại. Ảnh: Thanh Tùng

USD yếu hơn trong ngắn hạn khi lạm phát có dấu hiệu giảm nhiệt. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10 chỉ tăng 7,7% so với năm ngoái. Số liệu này thấp hơn tháng trước và là thấp nhất kể từ tháng 1.

"Lạm phát hạ nhiệt giúp thị trường tự tin rằng Cục dự trữ Liên bang Mỹ - Fed sẽ giảm mức tăng lãi suất xuống 50 điểm cơ bản và có thể chấm dứt quá trình thắt chặt vào tháng 3 năm sau", Edward Moya - nhà phân tích tại OANDA nhận định, và cho rằng, giá vàng giờ có thể bứt phá đồng thời tiến tới mốc 1.800 USD nếu USD còn yếu đi.

Giá vàng thế giới đang ở mức cao nhất 2 tháng qua, giao dịch quanh 1.778 USD một ounce. Trong nước, giá vàng miếng SJC vẫn đi ngang quanh 66,7 – 67,7 triệu đồng một lượng tuy nhiên vàng nhẫn đã lên vùng giá 53,7- 54,7 triệu đồng.

Quỳnh Trang