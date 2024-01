Giá USD tự do vượt 25.000 đồng

Giá đôla Mỹ trên thị trường tự do hôm nay tăng vọt và lần đầu vượt 25.000 đồng kể từ tháng 10/2022.

Các điểm thu mua ngoại tệ trên thị trường nâng mạnh giá mua bán USD thêm gần 200 đồng so với cuối tuần, lên 24.980 - 25.080 đồng một USD.

Nếu so với đầu tháng, mỗi USD chợ đen tăng 260 đồng chiều mua vào và 300 đồng chiều bán ra, tương đương mức tăng 1-1,2%. Nhưng so với vùng giá kỷ lục thiết lập tháng 10/2022, hiện giá đôla Mỹ trên thị trường chợ đen vẫn kém hơn khoảng 250 đồng một USD.

Giá USD tự do tăng mạnh thời gian gần đây và đang tạo cách biệt so với tỷ giá ngân hàng. Ở chiều mua vào, giá USD tự do cao hơn khoảng 600 đồng và chiều bán ra vênh khoảng 400 đồng một USD.

Các chủ cửa hàng giải thích giá đôla Mỹ tăng do nhu cầu cao hơn. Chủ hiệu vàng lớn trên đường Lê Lợi, quận 1 cho biết mấy ngày qua, ngoài thị trường lan truyền thông tin về các doanh nghiệp sắp đến kỳ đáo hạn trả nợ vay ngoại tệ, nên nhiều người tranh thủ mua USD vào vì sợ nguồn đôla khan hiếm.

Giao dịch USD tại ngân hàng thương mại. Ảnh: Giang Huy

Diễn biến trên đang ngược chiều với giá USD chính thức. Sáng nay, tỷ giá trung tâm giảm 6 đồng so với cuối tuần trước, ở mức 24.031 đồng. Các ngân hàng thương mại được phép niêm yết giá mua bán USD với biên độ 5% so với tỷ giá trung tâm, tức trong vùng 22.829 - 25.232 đồng.

Giá USD mua bán tại các ngân hàng đầu ngày cũng giảm nhẹ so với cuối tuần. Vietcombank yết tỷ giá tại 24.335 - 24.705 đồng; tỷ giá tại Eximbank là 24.300 - 24.690 đồng.

Chuyên gia của Công ty chứng khoán SSI cho rằng tỷ giá có thể chịu áp lực từ nhu cầu nhập khẩu tăng mạnh giai đoạn trước Tết Nguyên đán và cần được theo dõi thêm. Thông thường, nguồn cung ngoại tệ như kiều hối và giải ngân FDI vẫn có thể bù đắp được nhu cầu nhập khẩu tăng lên này. Trong khi đó, giám đốc ngoại hối của một nhà băng nước ngoài cho biết cung cầu trên thị trường liên ngân hàng vẫn ổn định và không có bất thường.

Chỉ số USD Index đo lường sức mạnh của đồng bạc xanh vài ngày gần đây duy trì trên 103 điểm, cao nhất một tháng qua.

Theo dự báo của Ngân hàng UOB, tiền đồng có thể mạnh lên theo xu hướng chung của các đồng tiền trong khu vực châu Á, tuy nhiên vẫn bị hạn chế do kinh tế tăng trưởng khiêm tốn trong 2024. UOB dự báo tỷ giá USD/VND sẽ giao dịch quanh 24.000 đồng trong quý I năm nay sau đó giảm dần trong các quý tiếp theo.

Trong bối cảnh Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) ra tín hiệu cắt giảm lãi suất, Techcombank dự báo tỷ giá USD/VND đi ngang trong thời gian nửa đầu năm và có xu hướng giảm nhẹ 2% trong nửa cuối năm theo chỉ số đồng bạc xanh.

Quỳnh Trang