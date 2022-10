Giá USD tự do vượt 25.000 đồng

Giá đôla Mỹ trên thị trường tự do sáng nay lần đầu tiên vượt 25.000 đồng và đã tăng hơn 6,5% tính từ đầu năm.

Sáng 20/10, các điểm thu đổi ngoại tệ trên thị trường tự do nâng mạnh giá mua bán USD thêm 300-380 đồng so với hôm qua, lên 24.900 - 25.100 đồng. Nếu so với đầu năm, mỗi đôla Mỹ tự do hiện đắt thêm 1.500 đồng, tương đương mức tăng 6,6%. Tuy vậy, đây vẫn là mức tăng thấp hơn tốc độ tăng của các ngân hàng thương mại, với 7,5% tính từ đầu năm.

Lúc 12h trưa nay, các ngân hàng tiếp tục nâng giá mua bán USD thêm 20-50 đồng so với hôm qua, lên mốc 24.700 đồng. Cụ thể, Vietcombank yết tỷ giá ở mức 24.340 – 24.650 đồng, tăng 20 đồng so với cuối ngày hôm qua. Giá USD tại Sacombank là 24.400 – 24.670 đồng, còn tại Eximbank là 24.400 – 24.660 đồng.

Tỷ giá trung tâm ngày 20/10 do Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 23.682 đồng, tiếp tục tăng 19 đồng so với hôm qua. Với biên độ 5%, các nhà băng hiện được phép yết giá USD ở mức từ 22.498 đồng đến 24.866 đồng.

Giá USD trong nước đi lên mạnh sau khi Ngân hàng Nhà nước cho phép nới biên độ tỷ giá giao ngay thêm 2% từ 17/10. Động thái này diễn ra trong bối cảnh thị trường quốc tế diễn biến khó lường khi các ngân hàng trung ương trên thế giới tiếp tục định hướng thắt chặt chính sách tiền tệ.

Trên thị trường quốc tế, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh đồng bạc xanh - một tháng gần đây vẫn duy trì trên 110 điểm, vùng giá cao nhất 20 năm.

Từ đầu năm tới nay, quỹ dự trữ ngoại hối của Việt Nam đã giảm khoảng 20% khi Ngân hàng Nhà nước bán can thiệp để ổn định tỷ giá. Dư địa các loại lãi suất và công cụ phái sinh không còn nhiều. Đại diện một ngân hàng lớn cho rằng nhu cầu ngoại tệ trong nước những tháng cuối năm dự kiến còn tăng cao, sức ép tỷ giá sẽ gia tăng.

Quỳnh Trang