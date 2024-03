Giá USD tự do tăng mạnh

Tỷ giá chợ đen tăng mạnh hơn 100 đồng lên vùng cao nhất lịch sử gần 25.600 đồng, vênh tới 1.000 đồng mỗi USD so với ngân hàng.

Sáng 4/3, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm 24.004 đồng, tăng nhẹ 2 đồng so với cuối tuần trước. Với biên độ 5% so với tỷ giá trung tâm, các ngân hàng thương mại được phép mua bán USD trong vùng 22.803 - 25.204 đồng.

Trên thị trường ngân hàng, các ngân hàng cũng đồng loạt nâng giá USD so với cuối tuần. Vietcombank tăng 30 đồng cả hai chiều mua bán, lên 24.440 - 24.810 đồng. BIDV tăng 45 đồng lên 24.495 - 24.805 đồng. Tỷ giá tại Eximbank cũng tăng 40 đồng so với cuối tuần, lên 24.530 - 24.840 đồng.

Các điểm thu đổi ngoại tệ trên thị trường chợ đen hôm nay tiếp tục tăng mạnh hơn 100 đồng mỗi USD, nâng giá mua bán lên 25.480 - 25.580 đồng. Đây là vùng giá cao nhất của giá USD trên thị trường tự do từ trước đến nay. Tháng 10/2022, giá USD tự do cũng giao dịch xấp xỉ vùng 25.500 đồng trước sức ép từ thị trường quốc tế.

Hiện, chênh lệch giữa thị trường tự do và ngân hàng được đẩy lên cao. Mỗi đồng USD ngân hàng mua vào hiện thấp hơn 1.000 đồng so với chợ đen còn giá ngân hàng bán ra kém hơn khoảng 700 đồng.

Nhóm phân tích của công ty chứng khoán Phú Hưng (PHS) cho rằng có tình trạng găm giữ ngoại tệ trong bối cảnh đồng USD liên tục tăng tại thị trường trong nước lẫn thế giới, khiến giá USD tự do chênh lệch lớn với ngân hàng. Thị trường đánh giá Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) có thể không sớm hạ lãi suất như dự kiến, có thể khiến chênh lệch lãi suất giữa VND và USD âm sâu hơn và kéo dài.

Chỉ số USD Index đo lường sức mạnh của đồng bạc xanh hiện giao dịch quanh vùng 103,85 điểm, giảm nhẹ so với giữa tháng 2 song vẫn ở vùng cao so với từ đầu năm đến nay.

Sáng nay, giá vàng trong nước cũng có sự điều chỉnh sau khi tăng vọt và giá bán ra lập đỉnh vào cuối tuần trước. SJC niêm yết giá vàng miếng 78,5 - 80,5 triệu đồng một lượng, tăng vài trăm ngàn so với chốt phiên cuối tuần. Mỗi lượng vàng miếng chiều SJC bán ra hiện thấp hơn 500.000 đồng so với mức đỉnh thiết lập vào 2/3, còn chiều nhà vàng mua vào vẫn kém 1 triệu đồng so với đỉnh thiết lập vào 26/12 năm ngoái.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn và nữ trang vẫn tăng. Mỗi lượng vàng nhẫn và nữ trang bền bỉ tăng 200.000 đồng so với cuối tuần, tiếp tục thiết lập kỷ lục mới. SJC niêm yết giá mua bán vàng nhẫn 65,5 - 66,7 triệu đồng một lượng, vàng nữ trang lên 65,4 - 66,3 triệu đồng. Giá vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu lên gần 66,8 - 67, nữ trang lên 66,3 - 67,6 triệu đồng.

