Giá USD tự do lên sát 26.000 đồng

Giá USD trên thị trường chợ đen tăng hơn 100 đồng trong chục ngày qua và hiện lên mức cao nhất từ trước tới nay 25.950 đồng.

Ngày 24/6, các điểm thu đổi ngoại tệ trên thị trường tự do tiếp tục nâng giá USD so với cuối tuần trước.

Một số điểm thu đổi ngoại tệ tại khu vực TP HCM tăng 20 đồng lên 25.840 - 25.920 đồng. Tại Hà Nội, có cửa hàng nâng giá lên 25.850 - 25.950 đồng, mức giá cao nhất từ trước đến nay.

Giá USD tự do tăng trong bối cảnh thị trường chính thức cũng đi lên. Ngân hàng Nhà nước hôm nay công bố tỷ giá trung tâm tại 24.262 đồng, tăng 7 đồng so với cuối tuần trước. Với biên độ 5% so với tỷ giá trung tâm, các ngân hàng được phép mua bán USD trong vùng giá từ 23.049 đồng đến 25.475 đồng.

Sáng nay, các nhà băng cũng đã tăng giá USD nhưng có xu hướng ổn định hơn so với thị trường tự do và vẫn trong mức trần cho phép. Tại Vietcombank, tỷ giá USD/VND niêm yết tại 25.225 - 25.475 đồng. VietinBank cũng yết giá USD quanh 25.238 - 25.475 đồng. Giá mua bán USD tại Techcombank là 25.233 - 25.475 đồng.

Trên thị trường quốc tế, chỉ số USD Index - đo sức mạnh của đồng bạc xanh - có xu hướng mạnh lên trong hai tuần qua, hiện neo quanh 105,65 điểm.

Áp lực tỷ giá USD/VND, theo Công ty chứng khoán ACBS, trở thành vấn đề thường trực. Thực trạng Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất muộn và mức độ hạ thấp hơn nhiều so với các dự báo đầu năm sẽ khiến áp lực tỷ giá USD/VND tiếp tục duy trì lâu dài.

Áp lực này có thể gia tăng thêm trong mùa hè khi cán cân thương mại đang nghiêng về nhập siêu để chuẩn bị cho hoạt động sản xuất kinh doanh và xuất khẩu vào cuối năm. Ngân hàng Nhà nước đã phối hợp đồng bộ các giải pháp để hạn chế đà tăng của USD, bao gồm việc bán ra cho thị trường liên ngân hàng.

Quỳnh Trang