Giá USD tự do lên 25.700 đồng

Trong khi tỷ giá chính thức hạ nhiệt, giá USD trên thị trường tự do hôm nay tăng mạnh, lên mức kỷ lục 25.700 đồng.

Ngày 11/3, các điểm thu đổi ngoại tệ tăng mạnh giá bán USD thêm 150 đồng so với hôm qua, lên 25.700 đồng mỗi USD. Chiều mua vào tăng thấp hơn khoảng 30 đồng, lên 25.500 đồng.

Diễn biến tỷ giá tự do đang trái chiều với thị trường chính thức. Hôm nay, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm 23.972 đồng, giảm mạnh 24 đồng so với cuối tuần trước. Với biên độ 5% so với tỷ giá trung tâm, các ngân hàng thương mại được phép mua bán USD trong vùng 22.773 - 25.170 đồng.

Tỷ giá tại các ngân hàng hiện cũng trong xu hướng đi ngang và giảm nhiệt so với tuần trước. Vietcombank giảm 30 đồng cả hai chiều xuống 24.440 - 24.810 đồng. BIDV giữ nguyên giá mua bán USD tại 24.500 - 24.810 đồng. Tại Eximbank, giá mua bán USD cũng dao động 24.410 - 24.800 đồng.

Theo đó, mỗi USD ngân hàng bán ra đang thấp hơn thị trường tự do gần 900 đồng, còn chiều mua vào thấp hơn khoảng 1.050 đồng .

Trên thị trường quốc tế, sức mạnh của đồng bạc xanh cũng đang suy giảm, trước các thông điệp cho thấy khả năng Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) giảm lãi suất trong năm nay. Chỉ số USD Index đo lường sức mạnh của đồng bạc xanh đã giảm 1,37% trong tháng qua.

Giao dịch USD tại một ngân hàng thương mại. Ảnh: Giang Huy.

Giá USD trong nước, đặc biệt là thị trường tự do "nóng" lên gần đây, theo nhận định của Công ty chứng khoán Rồng Việt (VDSC) có thể liên quan đến diễn biến giá vàng. Theo quan sát, chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới càng lớn, áp lực tăng giá của tỷ giá USD/VND càng mạnh, đặc biệt trên thị trường tự do.

Bên cạnh đó, dữ liệu thương mại hai tháng đầu năm nay cho thấy dù thặng dư thương mại tổng thể mở rộng so với cùng kỳ năm trước, thâm hụt thương mại của khu vực trong nước cũng có chiều hướng tăng mạnh. Nhu cầu nhập khẩu của khối trong nước tăng, cũng dẫn đến áp lực mất giá đối với tiền đồng trên thị trường chính thức.

Ngoài ra, chênh lệch dương lãi suất USD và tiền đồng tăng trở lại trong những ngày gần đây, ngầm hiểu rằng tác động của hoạt động carry trade (giao dịch chênh lệch lãi suất tiền tệ) lên diễn biến của tiền đồng chưa chấm dứt. Việc lãi suất huy động tiền đồng đang giảm về mức thấp cũng là yếu tố làm tăng tính hấp dẫn đối với các kênh tài sản khác gồm ngoại tệ và vàng.

Trong khi đó, sau một tuần tăng giá kỷ lục, sáng nay diễn biến giá vàng miếng và vàng nhẫn có phần chậm lại. Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) giữ nguyên chiều bán ra 82 triệu đồng, song tăng nửa triệu đồng chiều mua lên 80 triệu một lượng.

Vàng nhẫn trơn 24K tại SJC sáng nay tăng thêm nửa triệu đồng cả hai chiều lên 68,85 - 70,1 triệu. Tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn trơn neo gần 70,1 - 71,4 triệu đồng một lượng.

Quỳnh Trang