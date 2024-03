Giá USD tự do hạ nhiệt

Giá USD trên thị trường tự do hai ngày liên tiếp đi xuống sau đợt tăng nóng vừa qua, hiện về sát 25.500 đồng.

Hôm nay, các điểm thu đổi ngoại tệ trên thị trường ngày thứ hai liên tiếp điều chỉnh giảm giá mua bán USD.

Hiện, mỗi USD chiều mua vào hạ 160 đồng so với hôm qua, xuống 25.320 đồng. Mỗi USD chiều bán ra cho người dân giảm 50 đồng xuống 25.550 đồng.

Như vậy trong hai ngày qua, mỗi USD tự do đã giảm từ 150 đồng đến 180 đồng so với mức kỷ lục thiết lập vào đầu tuần này. Còn so với đầu năm, tỷ giá trên thị trường tự do vẫn cao hơn 780 đồng, tương đương mức tăng 3,15%.

Giao dịch USD tại ngân hàng thương mại. Ảnh: Giang Huy

Trong khi đó, giá USD ở thị trường chính thức có xu hướng ngược lại. Ngân hàng Nhà nước sáng nay công bố tỷ giá trung tâm 23.957 đồng, tăng nhẹ 2 đồng so với hôm qua. Với biên độ 5% so với tỷ giá trung tâm, các ngân hàng thương mại được phép giao dịch USD trong vùng 22,759 - 25.154 đồng.

Tỷ giá tại các ngân hàng sáng nay cũng tăng nhẹ. Giá USD mua bán tại Vietcombank tăng nhẹ 20 đồng lên 24.450 - 24.820 đồng. Tại Eximbank, tỷ giá tăng 10 đồng lên 24.430 - 24.820 đồng.

Kể từ 11/3, Ngân hàng Nhà nước ba phiên liên tiếp hút tiền trên thị trường liên ngân hàng qua kênh chào thầu tín phiếu. Tổng cộng ba ngày gần đây, nhà điều hành hút về gần 45.000 tỷ đồng, như một động thái gián tiếp giảm áp lực lên tỷ giá.

Đây là lần đầu Ngân hàng Nhà nước đấu thầu tín phiếu kể từ cuối năm ngoái. Trong năm 2023, nhà điều hành cũng có hai đợt hút tiền qua tín phiếu vào đầu năm và cuối quý III.

Việc hút tiền qua tín phiếu sẽ khiến một lượng tiền không lưu thông đi từ hệ thống ngân hàng thương mại vào Ngân hàng Nhà nước. Hoạt động này không tác động tới thanh khoản chung hay cung cầu ngoại tệ mà gián tiếp tác động lên tỷ giá. Tuy nhiên, hiệu quả của việc hút tiền qua kênh tín phiếu đối với kiểm soát tỷ giá, theo chuyên gia không thực sự rõ ràng.

Theo nhận định của ông Huỳnh Minh Tuấn, Tổng giám đốc Công ty Đầu tư FIDT, dòng tiền đầu cơ vào tiền số và vàng giai đoạn gần đây tạo áp lực lớn lên tỷ giá, đặc biệt là giá USD chợ đen. Cả vàng và tiền số đều liên tiếp thiết lập mức đỉnh và xu hướng đầu cơ mạnh dần. Không có cụ thể số liệu về quy mô đầu cơ vào tiền số và vàng nhưng theo ông Tuấn dòng tiền này có thể tạo ra các áp lực trên thị trường tài chính.

Hôm nay, giá vàng và USD tự do trong nước cũng đồng thời diễn biến theo xu hướng đồng pha khi giảm mạnh so với kỷ lục thiết lập trước đó. Cuối ngày, SJC yết giá mua bán vàng miếng tại 78,2 - 80,7 triệu đồng, giảm gần 2 triệu so với hôm qua. Vàng nhẫn trơn 24K giảm mạnh hơn, từ 1,9 đến 2,8 triệu đồng tùy thương hiệu.

Quỳnh Trang