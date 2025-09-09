Giá USD thế giới xuống thấp nhất gần 2 tháng

Đôla Mỹ yếu đi khi nhà đầu tư dự báo số liệu điều chỉnh cho thấy thị trường lao động nước này tệ hơn ước tính ban đầu.

Chiều 9/9, Dollar Index - chỉ số đo sức mạnh của đôla Mỹ với rổ tiền tệ lớn - có thời điểm xuống 97,32 điểm. Đây là mức thấp nhất kể từ phiên 24/7.

Euro hiện tăng 0,1% lên 1 EUR đổi 1,1778 USD. Mức này cao nhất kể từ phiên 24/7. Yen Nhật Bản - đồng tiền trú ẩn được ưa chuộng - tăng 0,3% so với USD.

Đôla Australia tăng 0,2%, lên 1 AUD đổi 0,66 USD. Nhân dân tệ và bảng Anh cũng mạnh lên so với đôla Mỹ.

Ảnh minh họa tiền giấy 1 đôla Mỹ. Ảnh: Reuters

Đôla Mỹ yếu đi khi nhà đầu tư chuẩn bị đón nhận báo cáo việc làm Mỹ điều chỉnh. Số liệu này dự kiến yếu hơn ước tính ban đầu, củng cố khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) giảm lãi suất mạnh tay hơn kỳ vọng.

Các nhà kinh tế học ước tính trong báo cáo điều chỉnh giai đoạn tháng 4/2024-3/2025, số việc làm mới tạo ra giảm tới 800.000. "Thị trường việc làm đang ngày càng tệ hơn. Việc này khiến USD yếu đi", Alex Hill - Giám đốc Electus Financial nhận định.

Tại hội nghị thường niên của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) cuối tháng trước, Chủ tịch Fed Jerome Powell cũng nhận định "rủi ro thị trường lao động suy yếu tăng lên".

Công cụ theo dõi lãi suất CME FedWatch cho thấy nhà đầu tư hiện dự báo gần như chắc chắn Fed giảm lãi suất 25 điểm cơ bản (0,25%) trong phiên họp tuần tới. Xác suất giảm 50 điểm cơ bản là 11,6%.

Trên thị trường vàng, giá hiện là 3.656 USD một ounce. Vàng có xu hướng tăng khi USD yếu đi và lãi suất giảm. Từ đầu năm, giá kim loại quý đã tăng hơn 30%.

Trước Fed, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) cũng có cuộc họp chính sách tuần này. Cơ quan này được dự báo giữ nguyên lãi suất. Các nhà phân tích tại ING cho rằng tác động từ quyết định này đến các thị trường tài chính châu Âu sẽ không đáng kể.

Hà Thu (theo Reuters)