Giá USD tăng đầu tuần

Giá USD ngân hàng và trên thị trường tự do tăng vài chục đồng chiều nay sau nhiều ngày giảm mạnh.

Ngày 25/5, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết là 23.257 đồng, tăng 15 đồng so với cuối tuần trước. Với biên độ +/- 3% được quy định, hiện tỷ giá USD các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 22.559-23.955 đồng.

Sau nhiều ngày giảm liên tiếp xuống thấp hơn gần 300 đồng một USD so với hồi đầu tháng 4, giá USD trong ngân hàng hôm nay (25/5) quay đầu tăng.

Giao dịch USD tại một ngân hàng thương mại. Ảnh: Giang Huy.

Lúc 15h chiều nay, Vietcombank nâng giá mua bán 20 đồng so với cuối tuần lên 23.180 - 23.390 đồng. Tuy nhiên, nếu so với đầu tháng 4, mỗi USD hiện vẫn thấp hơn khoảng 250 đồng. Tại BIDV, mỗi USD cũng tăng 20 đồng lên 23.210-23.390 đồng. Còn Sacombank tăng hơn 40 đồng so với mấy ngày trước, đang được giao dịch ở mức 23.207-23.417 đồng.

Trên thị trường tự do, giá mua bán USD được giao dịch quang mức 23.290-23.320 đồng, cũng tăng vài chục đồng so với trước.

Còn trên thị trường thế giới, chỉ số USD - thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh lúc 15h (giờ Việt Nam) duy trì ở mức 99,9 điểm, tăng nhẹ so với mấy phiên gần đây.

Trong khi đó, giá vàng trong nước hôm nay tiếp tục đi xuống sau khi đã liên tục giảm và rời xa mốc 49 triệu đồng ghi nhận vào tuần trước. Lúc 15h, mỗi lượng vàng miếng được Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (SIC) niêm yết là 48,48-48,88 triệu đồng. Còn Tập đoàn DOJI công bố quanh 48,55 - 48,75 triệu đồng, giảm khoảng 100.000 đồng so với cuối tuần rồi.

Quỳnh Trang