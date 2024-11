Giá USD ngân hàng tiếp tục lập đỉnh

Ngân hàng hôm nay tiếp tục nâng giá bán USD lên mức 25.512 đồng, cao nhất từ trước đến nay.

Ngày 15/11, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm tại 24.298 đồng, tăng 8 đồng so với hôm qua. Với biên độ 5% so với tỷ giá trung tâm, các ngân hàng thương mại được phép mua bán USD trong vùng 23.083 - 25.512 đồng.

Các ngân hàng thương mại cũng nâng giá bán USD lên sát trần, đồng thời thiết lập mức cao kỷ lục mới. Ở chiều mua vào, giá USD tại ngân hàng vẫn thấp hơn so với giai đoạn cuối tháng 10.

Cụ thể, Vietcombank tăng nhẹ 6-8 đồng so với hôm qua, lên 25.160 - 25.512 đồng một USD. BIDV niêm yết tỷ giá tại 25.190 - 25.512 đồng. Eximbank nâng giá USD lên 25.160 - 25.512 đồng... So với đầu năm, mỗi USD ngân hàng hiện cao hơn gần 4,5%.

Trong khi đó, trên thị trường tự do, các điểm thu đổi ngoại tệ sáng nay niêm yết giá mua bán tại 25.600 - 25.709 đồng, giảm nhẹ so với hôm qua. Theo đó, chênh lệch giữa giá USD trên thị trường tự do và ngân hàng dao động quanh 200 đồng ở chiều bán và 350-400 đồng ở chiều mua vào.

Giá USD trong nước tăng theo diễn biến của chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền chủ chốt khác. Việc ông Donald Trump tái đắc cử Tổng thống Mỹ dấy lên lo ngại của các nhà đầu tư toàn cầu về nguy cơ lạm phát tăng cao, do mức thuế thương mại cao hơn với Trung Quốc, cũng như rủi ro gia tăng thâm hụt tài chính và mức nợ của Mỹ. Do đó, lợi suất trái phiếu dài hạn của Mỹ tăng, dẫn đến đồng USD mạnh hơn.

Tại phiên chất vấn Quốc hội mới đây, Thống đốc Nguyễn Thị Hồng nhận định, đồng USD biến động phức tạp, có thời điểm giảm mạnh, nhưng từ quý III lại tăng và hiện biến động ở mức cao. Những diễn biến này tác động tới thị trường ngoại hối trong nước.

"Việc ổn định tỷ giá, ngoại hối khó khăn do phụ thuộc cung cầu thực trên thị trường, tức lượng ngoại tệ chi ra kinh tế và nguồn thu có được", bà Hồng nói.

Bên cạnh đó, Thống đốc cũng nhận định thị trường ngoại hối còn tồn tại tình trạng đôla hóa nên chịu tác động tâm lý kỳ vọng. Tổ chức, doanh nghiệp sở hữu ngoại tệ nhưng không muốn bán ra. Thống đốc cho biết khi thị trường biến động quá lớn, Ngân hàng Nhà nước sẽ cân nhắc bán ngoại tệ để ổn định, đáp ứng nhu cầu người dân.

Trái ngược với diễn biến USD, giá vàng miếng và nhẫn trơn hôm nay có xu hướng ổn định so với hôm qua. Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết vàng miếng 80 - 83,5 triệu đồng một lượng. Giá mua bán nhẫn trơn tại SJC neo quanh 79,3 - 81,8 triệu.

Quỳnh Trang