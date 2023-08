Giá USD ngân hàng tiếp tục đi lên

Giá USD tăng ngày thứ ba liên tiếp lên 24.300 đồng, mức cao nhất từ đầu năm, nhưng vẫn thấp hơn 2% so với đợt cao điểm tháng 10 năm ngoái.

Ngày 28/8, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 23.963 đồng, tăng nhẹ 3 đồng so với hôm qua. Với biên độ 5%, giá USD tại các ngân hàng được phép giao dịch trong vùng 22.764 - 25.161 đồng.

Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước sáng nay cũng tăng nhẹ giá bán USD thêm 3 đồng lên 25.111 đồng và giữ nguyên chiều mua 23.400 đồng.

Tỷ giá tại các ngân hàng thương mại sáng nay tiếp tục tăng mạnh, cao hơn 40-70 đồng so với cuối ngày hôm qua. Theo đó, tỷ giá chính thức đã tăng hơn 2,5% so với đầu năm nhưng vẫn thấp hơn khoảng 2,2% so với cao điểm tháng 10 năm ngoái.

Cụ thể, tại Vietcombank, giá mua bán đôla Mỹ sáng nay tăng thêm 70 đồng lên 23.960 - 24.330 đồng. Tại Eximbank, tỷ giá niêm yết là 23.930 - 24.330 đồng, tăng 40 đồng so với cuối ngày hôm qua.

Trên thị trường tự do, giá USD tăng nhẹ 30 đồng cả hai chiều, lên 24.100 - 24.200 đồng. Giá USD mua vào tại các điểm thu đổi ngoại tệ hiện chênh lệch không đáng kể so với ngân hàng, sau khi các nhà băng liên tục điều chỉnh tỷ giá từ chiều qua đến sáng nay.

Gần đây, giá USD đã được các chuyên gia dự báo có đợt tăng ngắn hạn trong quý III, trước các biến động từ thị trường quốc tế.

Ông Ngô Đăng Khoa, Giám đốc toàn quốc Khối ngoại hối, thị trường vốn và dịch vụ chứng khoán của HSBC Việt Nam lý giải, lo ngại về lạm phát Mỹ chưa đạt kỳ vọng trong khi kinh tế Mỹ chưa có dấu hiệu suy thoái khiến chỉ số USD Index tăng trở lại thời gian gần đây. Bên cạnh đó, đồng nhân dân tệ yếu đi khiến những ngoại tệ khác trong khu vực, gồm cả tiền đồng, mất giá đáng kể.

Ngoài ra, sự đối lập về chính sách tiền tệ giữa Việt Nam và Mỹ cũng tạo áp lực chung cho tỷ giá. Chính sách ưu tiên tập trung tăng trưởng, giảm mặt bằng lãi suất cũng phần nào gây áp lực lên tỷ giá.

Tuy nhiên, chuyên gia của HSBC cũng như nhiều công ty chứng khoán khác đều nhận định đây chỉ là biến động mang tính ngắn hạn. Tiền đồng vẫn có khả năng tăng giá trở lại trong trung và dài hạn nhờ vào hai lý do chính là USD dự báo yếu đi vào cuối năm khi Fed đạt tới gần cuối chu kỳ thắt chặt tiền tệ và yếu tố trong nước như cán cân thương mại xuất siêu, đầu tư nước ngoài (FDI) tăng trưởng...

Quỳnh Trang