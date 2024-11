Giá USD ngân hàng lập đỉnh hơn 25.500 đồng

Giá USD trên thị trường chính thức hôm nay tăng kịch trần lên 25.502 đồng và vượt mức đỉnh thiết lập hồi tháng 6.

Ngày 13/11, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm tại 24.288 đồng, tăng 21 đồng so với hôm qua. Với biên độ 5% so với tỷ giá trung tâm, các ngân hàng thương mại được phép mua bán USD trong vùng giá thấp nhất 23.073 đồng, cao nhất 25.502 đồng.

Theo đó, các ngân hàng thương mại đã nâng giá USD lên kịch trần, đồng thời cũng vượt qua mức đỉnh lập hồi giữa năm nay. So với đầu năm, hiện giá USD trên thị trường chính thức cao hơn khoảng 4,4%.

Cụ thể, Vietcombank niêm yết tỷ giá tại 25.150 - 25.502 đồng, tăng 22 đồng so với hôm qua. BIDV cũng nâng giá USD lên 25.180 - 25.502 đồng. Tại Eximbank, giá mua bán đôla Mỹ lên 25.140 - 25.502 đồng.

Tuy nhiên, giá mua bán USD trên thị trường tự do hôm nay có diễn biến ngược chiều, giảm nhẹ và vẫn cách xa vùng đỉnh. Một số điểm thu đổi ngoại tệ trên thị trường neo tại 25.450 - 25.650 đồng.

Giá USD ngân hàng tăng trong bối cảnh chỉ số USD Index lên mức cao nhất 6 tháng qua, sau khi ông Donald Trump tái đắc cử Tổng thống Mỹ. Hiện chỉ số đo lường sức mạnh của đồng bạc xanh lên hơn 106 điểm, tăng gần 1,8% từ đầu tháng đến nay.

Trong khi USD lên cao, giá kim loại quý xuống vùng thấp nhất một tháng, về vùng 2.605 USD một ounce.

Trong nước, giá vàng miếng hôm nay đi ngang còn vàng nhẫn giảm nhẹ so với hôm qua, chênh lệch mua bán được nới rộng. So với mức kỷ lục thiết lập vào cuối tháng 10, mỗi lượng vàng hiện thấp hơn từ 7-9 triệu đồng. SJC niêm yết nhẫn trơn tại 79,7 - 82,2 triệu đồng một lượng, giảm 200.000 đồng so với hôm qua. Tại DOJI, giá nhẫn trơn 81,1 - 83,2 triệu đồng. PNJ niêm yết 80,8 - 82,4 triệu đồng.

Quỳnh Trang